Od našeho zpravodaje z Bergama - Roberto Sestini v Česku zaměstnává desítky lidí. Je prezidentem a majitelem firmy SIAD, která podniká ve 14 zemích celého světa včetně Česka, kde je členem Italsko-české obchodní a průmyslové komory. SIAD, sídlící v severoitalském Bergamu, je jedním z největších dodavatelů technických plynů používaných v průmyslu, zdravotnictví nebo v potravinářství.

Sestiniho znepokojují nereálné sliby, které dávají italští politici před nedělními volbami. A, jak říká v rozhovoru s HN, nechápe debaty o tom, že by Česko mohlo odejít z Evropské unie.

Někteří politici prosazují, aby Itálie odešla z eurozóny a vrátila se zpět k liře. Prý by to ekonomice pomohlo. Co si o tom myslíte?

To by byla katastrofa. Můžeme se bavit o tom, že jsme euro přijali s příliš vysokým kurzem, a euro je tak pro Itálii příliš tvrdou měnou. Ale vrátit se zpět už není možné. Jak říkám, byla by to naprostá katastrofa. Itálie by, mimo jiné, nedokázala splácet svůj státní dluh. Když jsme v minulosti mohli devalvovat liru, krátkodobě to sice pomohlo, ale následně kvůli inflaci vystřelily nahoru ceny a zase bylo vše při starém. To není řešení.

Přesto řada lidí tvrdí, že členství v Evropské unii není pro Itálii až tak výhodné.

Členství v EU a v jednotném evropském trhu má pro zemi, jako je Itálie, která hodně vyváží, naprosto zásadní význam. Chápu kritiku třeba toho, jaké jsou v EU zbyrokratizované postupy.

Dám vám trochu hloupý příklad, ale je výstižný – když chcete vyrábět skleničku na vodu, můžete si být jisti, že na úrovni celé EU bude převzat ten postup z některé členské země, kde je nejsložitější. A ten pak platí po celé unii.

Na druhou stranu je to samozřejmě velmi výhodné v tom, že takový výrobek pak můžete prodávat na celém obrovském evropském trhu. EU má chyby, ale snažit se z ní vystoupit, to je naprosté šílenství. Koneckonců když jsem zmiňoval byrokracii, ta je přebujelá i v Itálii.

V Česku jsou politici, kteří si přejí odchod země z EU. Co by to znamenalo pro vaše podnikání, kdyby Česko přestalo být součástí společného evropského trhu?

My naši produkci z Česka nevyvážíme, u průmyslových plynů, které vyrábíme, to není možné. Nelze je dlouho skladovat a přepravovat na velké vzdálenosti. Takže to, co v Česku vyprodukujeme, prodáváme přímo v Česku.

Z našeho pohledu je zásadní, aby Česko neupadlo do hospodářské krize. Kdyby se to stalo, tak by samozřejmě ze strany českého průmyslu nebo potravinářství klesla poptávka po našich výrobcích.

Kdyby Česko odešlo z EU, na které je hospodářsky závislé, tak by nejspíš taková krize přišla.

Samozřejmě. Kdybyste pomocí společného trhu nebyli spojení s EU, kam byste vyváželi vaše výrobky? Víc než 80 procent vašeho vývozu přece jde do zemí unie. U Velké Británie se můžeme bavit o tom, že v její ekonomice mají zásadní vliv finanční služby. Skoro žádný britský průmysl už neexistuje. Česko, stejně jako Itálie, ale nemá žádné světové finanční centrum, jako je Londýn.

Italové půjdou už tuto neděli k volbám. Přichází politické strany s návrhy, které by mohly italské ekonomice pomoci?

Je až zábavné poslouchat, co politické strany před volbami navrhují. Některé chtějí, aby každý člověk dostával od státu de facto plat, bez ohledu na to, jestli pracuje, nebo ne. Skvělé, ale kde na to vezmeme peníze?

Jsou to návrhy, které vzbuzují obavy. Se státním dluhem, jaký Itálie má, si něco takového nemůžeme dovolit.

Co by tedy měli politici změnit? Už jste zmiňoval přebujelou byrokracii, jaké další reformy Itálie potřebuje?

Jednou z priorit by určitě mělo být snížení zdanění práce. Tedy snížit rozdíl mezi tím, kolik zaměstnanec stojí firmu a kolik si skutečně odnese domů na výplatní pásce. Míra zdanění práce je dnes neudržitelně vysoká. Kdyby se snížila, lidé by si vydělali víc a víc by utráceli. To by pomohlo celé ekonomice, protože spotřeba zatím, navzdory ekonomickému oživení, příliš neroste.

Některé reformy se v posledních letech v Itálii přece jen uskutečnily. Šly správným směrem?

V poslední době v Itálii nastává ekonomické oživení hlavně proto, že světové ekonomice se daří dobře, a tak roste poptávka po italských produktech. Taky stát udělal několik dobrých věcí, například spustil podporu inovativních podniků. Nebo došlo ke snížení zdanění práce v případě, když firma zaměstná mladé lidi. Vysoká nezaměstnanost mladých je jedním z hlavních italských problémů.

Často se říká, že jedním z hlavních problémů italské ekonomiky je to, že italské firmy jsou velmi malé, a nemají tak dost kapitálu na to, aby mohly expandovat. Nedokážou tak, mimo jiné, čelit konkurenci z Asie, především z Číny. Sice to není případ vaší firmy, která je aktivní v mnoha zemích, ale souhlasíte s tímto tvrzením?

I když jsou naše firmy malé, dokážou čelit konkurenci včetně té čínské. Vezměte si samotné Bergamo, jsou tu firmy, které jsou úspěšné celosvětově. Třeba Brembo, která vyrábí brzdy pro ta nejlepší auta včetně vozů formule 1.

Souhlasím s vámi, že italské firmy většinou nejsou příliš velké. Ovšem v sektorech, jako je strojírenství, chemie nebo luxusní textilní průmysl, stále patříme ke světové špičce. Faktem je, že řada italských firem investuje příliš málo do výzkumu a vývoje. Ale ty, které vyvážejí, především do Německa, musí do výzkumu investovat hodně prostředků, aby se uplatnily.