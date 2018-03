Anna Sergiová je italská socioložka a kriminoložka působící na Univerzitě v Essexu. Zabývá se kalábrijskou mafií ‘Ndrangheta, která je považována za nejmocnější zločineckou organizaci současnosti a o které před několika lety napsala knihu (Ndrangheta: The Glocal Dimensions of the Most Powerful Italian Mafia). ‘Ndrangheta se na Slovensko a do východní Evropy rozšířila kvůli příležitostem plynoucím z toku evropských peněz do regionu. Funguje na bázi klanů a na současné vyšetřování vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka, který pomohl odkrýt její činnost, doplatí možná jedna rodina. Mafie ale podle ní ze Slovenska neodejde.

Slovenská policie ve čtvrtek provedla razii v objektech spojených s italským podnikatelem Antoniem Vadalou, o němž se ve svém článku Kuciak zmiňoval. Vadalu podle listu Korzár policie při razii zadržela a předvedla k výslechu. Zadrženi byli také Vadalův bratr Bruno V. a bratranec Pietro C.

Co přivedlo v současnosti nejmocnější zločineckou organizaci ‘Ndrangheta na Slovensko? Jaké příležitosti viděla kalábrijská mafie na východě Evropy?

Myslím, že není nutné za tím hledat žádnou velkou strategii. Je to spíše o příležitostech než nějakém plánování. ‘Ndrangheta funguje na bázi klanů a každý rodinný klan funguje vlastně sám za sebe. Přestože mají společný název a společné cíle, nutně to neznamená, že spolupracují na společné strategii. Ve východní části Evropy je - řekněme to na rovinu - často jednoduše levněji. Po vstupu do Evropské unie tyto země začaly získávat evropské dotace, což vytvářelo nové příležitosti, jak se dostat k penězům, a tyto klany jsou extrémně schopné ve využívání jakýchkoliv nových příležitostí.

Dá se tedy říct, že to, co otevírá dveře mafii, je spíše podnikatelské prostředí než nestabilní nebo zkorumpované politické struktury?

Obvyklé je, že se například jedna rodina z nejrůznějších - a někdy i osobních - důvodů přestěhuje například za svými přáteli nebo rodinnými příslušníky třeba na Slovensko, do České republiky, Bulharska nebo kamkoliv a začnou podnikat. Nejprve jednoduše, nemusí to být nic velikého, například si koupí restauraci. Jakmile se takto zapojí do místní ekonomiky, je pak snadné nechat v ní obíhat peníze. Začnou investovat do místních podniků od stavebnictví až po třeba zábavní byznys. To je ten počáteční krok.

Je pak vůle dostat se přes ekonomiku také do politiky?

Ano, to je další krok. Pokud chtějí vybudovat dlouhotrvající byznys, v jednu chvíli začnou potřebovat nějakou formu ochrany, což může být třeba soudní ochrana, nebo podpory například lokálních politiků, což jim usnadní jejich podnikání. Politika a byznys jsou propojené, moc generuje zisk. Jde o tok peněz. O co úplně každé mafii - ne jen té kalábrijské - jde, je vytvořit si síť lidí, kteří pro ně mohou cokoliv zařídit. V této síti člověk získá určitá privilegia, snadný přístup k určitým věcem, každý člen z toho nějak těží. Politici pomáhají podnikatelům k růstu jejich obchodu, zajišťují jim zakázky a podobně a na oplátku získávají kontakty, služby a rozšiřují svůj politický vliv. Lidé zvenčí ani nemusí vědět, že spolupracují s mafiány.

Jaká rizika podstupují politici, kteří se s mafií zapletou?

To je velmi těžké říct a do velké míry to závisí na místním kontextu. Kalábrijská mafie ale nezabíjí. Tedy pokud to není opravdu nutné nebo nejde o něco opravdu vážného. Nestojí o pozornost. ‘Ndrangheta není obvyklou mafií, tyto metody už před nějakou dobou opustili. Ale neznamená to, že jednotliví členové nemohou převzít iniciativu, když se opravdu naštvou. Jak jsem už zmínila, tato mafie funguje na klanech a nemají jednu společnou strategii. Vlastně se to už stalo, například v německém Duisburgu před asi deseti lety. Bylo tam zastřeleno šest Italů, kteří doplatili na vyřizování účtů. Ale řekla bych, že rizika pro politiky spočívají především v tom, že přijímají špinavé peníze. A pak je také třeba si uvědomit, že existují i jiné možnosti, jak někomu znepříjemnit život, a nemusí to být rovnou vražda.

Je pro ‘Ndranghetu působení na Slovensku významnou součástí její činnosti v rámci Evropy, nebo jde jen o marginální klan, který tam funguje? Znamená pro ni investigace novinářů a odkrývání fungování mafie na Slovensku nějaký zásadní problém?

Každý klan v ‘Ndranghetě si v podstatě může dělat, co chce. Ale když se pak něco stane, mají k dispozici struktury, na které se obrátit. Mohou se odjet poradit do Kalábrie. Existuje tam něco jako konfliktní management. Takže když se věci zvrtnou, jako například na Slovensku, nemusí to nutně znamenat, že to postihne mafii jako takovou. Může to být problém jen pro jednu rodinu a ostatní mohou dál pokračovat ve své činnosti. Naopak to může znamenat otevřenou cestu pro nový klan. Příklad Slovenska nám ale odhalil, že infiltrace ‘Ndranghety do politických struktur v zahraničí se skutečně děje.