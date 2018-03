Propuštění syrského Kurda Sáliha Muslima je rozhodnutí země, která podporuje terorismus. Na tiskové konferenci to při své návštěvě Alžírska řekl turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Hodnotil tak postup České republiky vůči Muslimovi. Tento bývalý spolupředseda syrské Sjednocené demokratické strany (PYD) byl zadržen 24. února v Praze na základě zatykače vydaného Ankarou kvůli jeho údajným teroristickým aktivitám. Český soudce ho 27. února propustil.

Turečtí politici na to reagovali velmi ostře. Vicepremiér Bekir Bozdag hovořil o "jasné podpoře terorismu" už v úterý.

Muslim patřil do loňska k vedení PYD. Podle Ankary je tato strana napojená na tureckou separatistickou Stranu kurdských pracujících (PKK), řazenou nejenom v Turecku, ale i jinde ve světě k teroristickým organizacím. Ankara Muslima viní z narušování jednoty a územní celistvosti státu, z vraždy, pokusu o vraždu a z ničení veřejného majetku. Turecko na něj vydalo zatykač v listopadu 2016 v rámci vyšetřování pumového atentátu, při kterém v únoru téhož roku v Ankaře zemřelo 29 lidí. Muslim ale jakékoli zapojení do atentátu odmítl.

Erdogan postup České republiky přiřadil k údajnému pokrytectví Západu a dvojakému přístupu k boji proti terorismu. "Bohužel nejsou spravedliví... Česká republika je členem Evropské unie. Považuje unie PKK za teroristickou organizaci? Ano. Poskytli jsme dokumentaci a dokázali jsme, že je PYD s touto teroristickou skupinou spojená? Ano. Přesto tohoto teroristického vůdce propustili," řekl Erdogan.

"Proč jste ho zatýkali a pak propustili? Co se za 24 hodin změnilo? Toto propuštění Českou republiku dostalo do postavení země podporující terorismus... Neumějí to vysvětlit. Propuštění vůdce teroristů znamená podporovat terorismus. Jiné vysvětlení pro to není," dodal Erdogan.