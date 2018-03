Bratislava se mafií začala zabývat teprve po smrti Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové, italské mafie se ale na Slovensku ukrývají a investují zde už roky. Napsal to ve čtvrtek na facebooku italský spisovatel Roberto Saviano, který se sám musí před mafií od roku 2006 ukrývat kvůli svým knihám o organizovaném zločinu. Žije neznámo kde pod policejním dohledem.

Ján Kuciak podle Saviana přibyl do "dlouhého a nepřijatelného seznamu novinářů, kteří se pokusili vynést na světlo skutečnosti, jež měly zůstat skryté - v mnoha případech se jednalo o vazby mezi organizovaným zločinem a státem".

Saviano v příspěvku napsal, že kalábrijská 'Ndrangheta, neapolská Camorra a sicilská Cosa nostra se už řadu let na Slovensku skrývají a investují zde. Připomněl, že v únoru 2005 byl v popradském penzioně zatčen Ugo De Lucia, zabiják neapolského klanu Di Lauro. DNA stopa podle Saviana dokládá, že v Bratislavě je aktivní další neapolský klan, Sarno.

"Ján Kuciak byl zavražděn, protože byl v pátrání po roli mafií na Slovensku osamocený. Položme si otázku, proč jsou novináři - od Giancarla Sianiho přes Annu Politkovskou a Antonia Russa až po Daphne Caruanovou Galiziovou - natolik zranitelní, že někdo může kvůli byznysu zvažovat jejich likvidaci," vyzývá v textu Saviano.

Novináře Giancarla Sianiho zavraždila v roce 1985 neapolská Camorra, jeho kolega Antonio Russo byl umučen za nevyjasněných okolností při pokrývání druhé čečenské války. Kreml za politiku v Čečensku kritizovala Anna Politkovská, která byla zavražděna v roce 2006. Loňská smrt maltské investigativní novinářky Caruanové Galiziové se stále vyšetřuje - policie sice zatkla v souvislosti s její vraždou tři muže, ale stále pátrá po zadavateli atentátu.

Roberto Saviano popsal brutální metody neapolské mafie v proslulé knize Gomora. Podle této knižní předlohy byl natočen i stejnojmenný film. Spisovatel je nepřetržitě střežen policií, protože mu představitelé zločinecké organizace vyhrožují smrtí. Organizovaným zločinem se zabývá i nadále, například v knize Nula, nula, nula: příběhy, trasy, bossové a oběti kokainu (český překlad vyšel v roce 2013) mapuje mezinárodní obchod s kokainem. Přispívá do hlavních italských deníků, ale také do listů The Washington Post, The New York Times, El País, Die Zeit a dalších.