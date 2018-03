Americký prezident Donald Trump se rozhodl zavést cla ve výši 25 procent na dovoz ocele a 10 procent na import hliníku. "Budete mít ochranu na dlouhou dobu," vzkázal prezident tamním výrobcům. Ti podle něj trpí nekalými obchodními praktikami jiných zemí.

Experti se obávají, že jeho kroky mohou spustit "domino efekt", kdy podobná odvetná opatření přijmou i další státy. "Zavádění obchodních překážek by mohlo spustit obchodní válku, jež by ohrozila hospodářský růst po celém světě," uvedl šéf newyorského Fedu William Dudley. "V dlouhodobém horizontu je to destruktivní," dodal.

Podobně se vyjádřila i eurokomisařka pro obchod Cecilia Malmströmová. Ta varovala, že EU nebude mít jinou možnost než odpovědět odvetnými kroky. "Doufám, že to prezident Trump ještě přehodnotí. Musíme udělat vše možné, abychom se vyhnuli obchodní válce," reagoval pak německý ministr zahraničí Sigmar Gabriel.

Americký prezident Trump podepíše zavedení cel až příští týden. Tvrdí, že to pomůže oživit domácí ocelářský a hliníkárenský průmysl. Tamním producentům slibuje, že budou mít "ochranu na dlouhou dobu".

Experti poukazují na to, ze z tohoto rozhodnutí budou těžit výrobci, jako je třeba korporace U.S. Steel. Její šéf David Burritt zavedení cel přivítal s tím, že ocelářský průmysl v USA je dlouhodobě obětí čínského dumpingu.

Další firmy, které ocel potřebují, si však zřejmě budou muset připlatit. "Výrazné zvýšení cel navýší náklady pro klíčové americké sektory – automobilový průmysl, strojírenství, stavebnictví, energetiku a další. Negativní dopad tak převáží nad jakýmikoliv benefity," řekl Rufus Yerxa z Národní rady pro zahraniční obchod. To je organizace, jež podporuje volný obchod.

Při zavedení cel se prezident odvolává také na národní bezpečnost a na zákon přijatý v roce 1962. Ten umožňuje omezit import a zavést cla, pokud ministerstvo obchodu zjistí, že je ohrožena národní bezpečnost.

To přitom minulý týden zveřejnilo zprávu, že dovoz poškozuje domácí výrobce, což by mohlo mít negativní dopad na obranný průmysl. Trump proto uvádí, že USA musí mít zajištěné domácí dodávky ocele na výrobu zbraní, tanků, lodí nebo válečných letadel.

Největším dovozcem ocele do USA loni byla Kanada, která se na celkovém importu podílí z 16 procent. Poté následovala Brazílie (13 procent), Jižní Korea (10 procent), Mexiko (9 procent), vyplývá z údajů CNBC.

U hliníku je největším dovozcem do USA Kanada (56 procent), pak Rusko (8 procent) a Spojené arabské emiráty (7 procent).

Nebudeme nečinně sedět

Trumpovo rozhodnutí vyvolalo ve světě ostrou reakci. Některé země už oznámily, že zvažují přijetí odvetných opatření.

"EU byla vždy blízkým spojencem USA v otázce bezpečnosti. Nebudeme jen nečinně sedět, zatímco náš průmysl je zasažen nepoctivými opatřeními, která ohrožují tisíce pracovních míst v Evropě. EU bude reagovat tvrdě a přiměřeně, aby ochránila své zájmy," uvedl předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.

"Hrozí nebezpečný domino efekt," varovala pak komisařka pro obchod Malmströmová s tím, že je to hrozba i pro transatlantické vztahy.

EU zatím vyčká do příštího týdne, až Trump nová opatření podepíše a zveřejní jejich přesnou podobu.

Brusel už má připravené případné odvetné kroky, jak odpovědět na bilaterální úrovni. Hovoří se o tom, že se pokusí zasáhnout USA na citlivém místě a zavede cla například na bourbon z Kentucky, pomerančový džus z Floridy, sýr z Wisconsinu nebo motorky Harley-Davidson, napsal bruselský server Politico. Z Kentucky pochází významný republikánský senátor Mitch McConnell, z Wisconsinu pak republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Paul Ryan, doplnil deník Financial Times.

Musíme zavést odvetná opatření

Některé země, jako třeba Mexiko, hodlají požádat o výjimky, aby se na ně nová cla nevztahovala. Pokud ale výjimku nedostane, tak "Mexiko nebude mít jinou možnost než zavést odvetná opatření," uvedl nejmenovaný zdroj z mexické vlády pro britský list Financial Times. Mexiko loni z USA dovezlo ocel za 4,45 miliardy dolarů a vyvezlo jí tam za 2,634 miliardy dolarů.

Další kroky zvažuje i Kanada, která je aktuálně největším vývozcem ocele a hliníku do USA. "Je naprosto nepřijatelné považovat jakýkoliv obchod s Kanadou za riziko pro národní bezpečnost USA," uvedla k tomu ministryně zahraničí Chrystia Freelandová. "Pokud budou zavedeny restrikce na dovoz kanadské ocele a hliníku, Kanada přijme opatření na obranu svých obchodních zájmů a svých dělníků," dodala.

Brazilská vláda pak doufá, že se jí podaří vyjednat si výjimky. Pokud ne, je připravena "bilaterálně odpovědět".

Trumpovy kroky mířily jmenovitě proti čínským ocelářům. Jejich produkce v posledních letech výrazně vzrostla a konkurenti – například i v Evropě – jí nedokážou čelit. Čínská nadprodukce vedla ke snížení cen ocele.

Experti ale poukazují, že Čína se kvůli přijetí dřívějších omezení na celkovém importu ocele do USA podílí zhruba ze dvou procent. Je tak až 11. největším dovozcem ocele do USA.

Peking už také zvažuje své kroky proti USA. "Čína přijme vlastní opatření na ochranu svých zájmů," uvedla mluvčí ministerstva zahraničních věcí Chua Čchun-jing. Spekuluje se, že Číňané zavedou cla například na dovoz zemědělských produktů. "Pokud všechny země budou následovat příklad USA, tak to bude mít vážný dopad na mezinárodní obchod," dodala.