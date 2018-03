Blížící se volby lze v Káhiře v současnosti jen těžko přehlédnout. Lidé o nich mluví na ulicích, předvolební plakáty pokrývají téměř jakoukoli volnou plochu a v televizi vyjadřují přední politici podporu svému kandidátovi.

Kampaň je v plném proudu, a ačkoli může chvílemi působit podobně jako kdekoli jinde, jeden zásadní rozdíl tu přesto je. Veškerá předvolební kampaň probíhá ve prospěch jen jednoho kandidáta, současného prezidenta Abdela Sísího. Ať se člověk podívá kamkoli, zdá se, jako kdyby žádní další uchazeči o prezidentský post ani neexistovali. A v současném Egyptě by toto zdání nebylo daleko od pravdy.

Apatie a volby s jediným skutečným kandidátem

Většina prezidentových protikandidátů a nejhlasitějších odpůrců je ve vězení, nebo čelí těžkým represím, a běžní Egypťané tak o výsledku voleb nemají iluze.

"Lidé ztratili veškerou naději na to, že by se tato země mohla někdy dát do pořádku. Nikdo tyhle volby nebere vážně, všichni víme, kdo vyhraje, a všichni víme, že jestli se něco změní, tak jedině k horšímu," říká Summer Youzef, mladá egyptská učitelka angličtiny. Je z ní cítit, tak jako z většiny jejích vrstevníků, mix rezignace, deprese a hořké ironie, která nahradila poslední pokusy o odpor.

Na sociálních sítích je tak posledním trendem reagovat na jakékoli příspěvky týkající se voleb sdílením receptů na domácí polévku molokhia.

Současný prezident Abdel Sísí je bývalý generál a vůdčí postava armádního puče proti bývalému prezidentu Muhammadu Morsímu, který byl sesazen v roce 2013 pro jeho údajnou snahu o islamizaci země. Při posledních volbách v roce 2014 zvítězil Sísí se značnou podporou napříč společností a jeho vláda zpočátku vyvolávala naděje na obnovení stability a demokratizaci země. Bývalý generál se ovšem vydal jiným směrem.

Od jeho zvolení tak v Egyptě došlo k tvrdému potlačení opozice, nevládních organizací i médií a většina moci se naopak přesunula do rukou armády a tajných služeb. Právě mocné a nikým nekontrolované tajné služby, obviňované ze závažného porušování lidských práv, podporují současného prezidenta a významně ovlivňují veškeré dění v zemi.

Prezident se zbavuje konkurence

Ačkoli v současnosti do voleb nastupuje proti Sísímu jen jediný loutkový kandidát a jeho blízký politický spojenec, ještě na začátku letošního roku se mohlo zdát, že egyptské volby nemusí být jen formalita. Do boje o prezidentský palác se chytalo pustit celkem osm kandidátů a nejméně dva z nich mohli vítězství současného prezidenta ohrozit. Prvním z nich byl další zástupce armádních kruhů, generál Sami Anan, který měl ale ve svém týmu také známé egyptské protikorupční a prodemokratické osobnosti.

Právě Anan, sebevědomý a zkušený kandidát s poměrně širokou podporou, byl považován za Sísího významného soupeře a jeho kandidatura vzbudila značná očekávání.

Ta ovšem neměla příliš dlouhého trvání, neboť dnes už bývalého generála čtyři dny po oznámení kandidatury zatklo ozbrojené komando z tajné policie. Kromě něj bylo zatčeno také třicet členů jeho volebního štábu a sám Anan byl obviněn z porušení pravidla o zákazu politické účasti příslušníků armády a uvězněn.

Současný prezident Sísí se do čela země v roce 2014 dostal stejným způsobem, jaký se nyní pokusil napodobit i Anan, v jeho případě ovšem o porušení pravidel údajně nešlo.

Druhý vážný vyzyvatel prezidenta Sísího, právník Khaled Ali, stáhl svou kandidaturu o den později. Ali, jehož kampaň poukazovala na závažné porušování lidských práv současnou vládou, vysvětlil konec své kandidatury ztrátou naděje na možnost svobodných voleb.

"Naděje na svobodné volby jako příležitost k novým začátkům je pryč", prohlásil Khaled Ali poté, co bylo zatčeno také několik členů jeho volebního štábu.

Kvůli výhrůžkám, zatýkání spolupracovníků a obavám z dalších represí stáhla svou kandidaturu i naprostá většina ostatních uchazečů o prezidentský post. Již na začátku ledna mimo jiné i bývalý premiér Ahmed Šafík. Ten svou kandidaturu oznámil z exilu ve Spojených arabských emirátech, odkud byl ovšem po jejím oznámení deportován zpět do Egypta.

Poté, co byl po návratu zpět do země krátce nezvěstný, se objevil na obrazovce státní televize, kde oznámil stažení kandidatury. Zdůvodnil ho tím, že se již necítí jako ideální kandidát, který by dokázal vést zemi.

Egypt na cestě k totalitě

"Prezident Sísí je zjevně rozhodnutý rozdrtit jakoukoli konkurenci ještě před uskutečněním voleb. Při takto masivním zapojení bezpečnostních složek a potlačení opozice je jeho vítězství prakticky zaručené," domnívá se profesor Yezid Sayigh, odborník na egyptskou politiku z Blízkovýchodního centra Carnegie Institutu v Bejrútu. "Pod prezidentem Sísím mají armáda a zpravodajské služby více moci než kdykoli dříve a Egypt se pod jejich vlivem posouvá k totalitnímu uspořádání. V jejich představě státu znamená jakákoli kritika riziko, které je nutné eliminovat," říká Yezid Sayigh.

Volby, které mají již předem jasně daný výsledek, tak představují konec šancí na demokratický Egypt, a naopak završení jeho cesty směrem k autoritativnímu a represivnímu státu. Arabské jaro a revoluční naděje na demokracii jsou tak v Egyptě, stejně jako v mnoha dalších zemích Blízkého východu, definitivně minulostí.