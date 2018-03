Několik stovek lidí se v sobotu přišlo v obci Štiavnik na severozápadě Slovenska rozloučit s novinářem Jánem Kuciakem, kterého spolu s jeho snoubenkou Martinou Kušnírovou zavraždil minulý týden neznámý střelec v jejich domě nedaleko Trnavy. Smuteční obřad v Kuciakově rodné obci zahájila odpoledne mše pod vedením arcibiskupa a předsedy Konference biskupů Slovenska Stanislava Zvolenského v místním kostele, kam přišli příbuzní, ale i kolegové reportéra.

"Útok na novináře pokládám za útok na svobodu. Hledat a psát pravdu je nevděčná služba. Kdokoliv sahá na jejich životy, sahá i na svobodu Slovenska. To nesmíme dopustit," řekl během mše Zvolenský.

Již zhruba hodinu před zahájením smutečního obřadu za Kuciaka se u hřbitova ve Štiavniku začali scházet smuteční hosté, mnozí z nich přinesli věnce a květiny. Lidé se tísnili v kostele i na balkoně a schodech. Další, kteří se nedostali dovnitř, poslouchali mši na prostranství před kostelem. Řada lidí se jen stěží ubránila slzám.

Rakev s ostatky Kuciaka byla po skončení mše a po rozloučení příbuzných a další hostů uložena do hrobu na místním hřbitově.

"Lhal bych, pokud bych řekl, že nás to nezlomilo. Je to hrozně smutná událost, která nám velmi ublížila a snažíme se z toho vzpamatovat. Snažíme se vzchopit, abychom pokračovali v práci, kterou Janko začal. V tomto případě jde konkurenční boj stranou," řekl novinářům ve Štiavniku šéfredaktor portálu Aktuality.sk Peter Bárdy. Šéfredaktor zmínil plán vytvořit mezinárodní tým investigativních novinářů.

Slovenská policie v noci na sobotu propustila sedm Italů, které zadržela ve čtvrtek v souvislosti s vyšetřováním vraždy Kuciaka a jeho snoubenky.

Informoval o tom v sobotu server tvnoviny.sk, jehož zprávu později potvrdila policie.

Server ráno napsal, že nejméně šest ze sedmi zadržených bylo propuštěno mezi 23:00 a 01:00 v době, kdy byl jeden ze zadržených na vyšetření v nemocnici kvůli bolestem na hrudi. Hospitalizován ale nebyl a je rovněž mezi propuštěnými.

Web přitom poznamenal, že je velmi pravděpodobné propuštění i sedmého zadrženého.

Policie v pozdějším vyjádření dala najevo, že propuštěni už byli všichni. Podle webu listu Denník N tento krok zdůvodnila uplynutím zákonem stanovené lhůty pro zadržení.

"Vyšetřovatel ve čtvrtek zadržel sedm osob jako podezřelé ve smyslu trestního řádu. V zákonné lhůtě (48 hodin), které má k dispozici, prověřoval a zjišťoval skutečnosti potřebné ke vznesení obvinění. Po lhůtě 48 hodin byly osoby ze zadržení propuštěny," uvedla policie v prohlášení s tím, že podrobnosti poskytovat nebude.

Jedním z mužů, kteří byli ve čtvrtek zatčeni při policejních raziích na východě Slovenska, je Antonino Vadala. O něm média v souvislosti s vraždou Kuciaka psala, že má údajně blízko k obávané italské mafii 'Ndrangheta.

Tvnoviny.sk rovněž napsal, že vyšetřovatelé při domovních prohlídkách našli dvě krátké střelné zbraně, držené legálně, a poslali je na expertizu. Odborníci by je měli porovnat s veškerým materiálem, který byl v souvislosti s dvojnásobnou vraždou zajištěn.

Kuciaka a jeho snoubenku Martinu Kušnírovou zastřelil minulý týden neznámý pachatel v jejich domě v obci Veľká Mača. Policie za nejpravděpodobnější motiv zločinu označila investigativní novinářskou práci oběti.

Kuciak ve svém posledním, nedokončeném článku kromě jiného popsal činnost italských podnikatelů spojovaných s mafií na východním Slovensku a také údajné vazby na spolupracovníky premiéra Roberta Fica.

Slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák nemíní odstoupit, jak ho k tomu po vraždě novináře a jeho partnerky vyzvala jedna ze tří koaličních stran a opozice. Jak v sobotu uvedl ve slovenském rozhlase, všechny síly chce věnovat tomu, aby policie byla schopna objasnit vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Kvůli ministrově postoji se 12. března sejde republiková rada vládní strany Most-Híd, aby rozhodla o setrvání, nebo odchodu z koalice. Již tuto neděli v televizi promluví k národu jak prezident Andrej Kiska, tak premiér Robert Fico.

"Věnujeme všechny síly, abychom objasnili vraždu a dostali pachatele před spravedlnost, pak můžeme řešit všechna ostatní témata," řekl Kaliňák. "Mým úkolem je, abychom zajistili, že se to vyšetří," zopakoval v odpovědi na naléhání moderátora.

Ten se podle serveru Sme.sk mimo jiné ministra ptal, kolik lidí musí ještě zemřít, aby pocítil to, čemu se v civilizovaných zemích říká politická zodpovědnost. Kaliňák odvětil, že moderátor celou tragédii zužuje na politický problém. Vyhnul se přímé reakci na připomínku, že mu nevěří matka Kušnírové. "Stavíte to jako fakt, nemáte to změřené," odvětil Kaliňák na tvrzení, že důvěru v ministra vnitra a policejního prezidenta Tibora Gašpara nemá ani velká část veřejnosti.

"Deset minut kladete stejnou otázku, která s vraždou těchto lidí nesouvisí. Dost mě to mrzí," prohlásil po opakovaných otázkách na politickou odpovědnost. Už po skončení relace novinářům podle listu Denník N řekl, že nejprve chce vyšetřit vraždu, pak se může rozpoutat "politické peklo".

Po vraždě novináře již ohlásil demisi ministr kultury Marek Maďarič, nyní tak učinil i premiérův dlouholetý spolupracovník Roman Šipoš, od roku 2015 ředitel kanceláře předsedy vlády. Denníku N řekl, že Ficovi navrhl okamžité ukončené svého pracovního poměru k 1. dubnu. Rozhodl se tak pod vlivem článku, podle kterého dvojnásobná vražda mohla souviset s působením italské mafie na Slovensku.

Kuciak ve svém posledním článku zmiňoval i vazby mezi jedním z podezřelých a premiérovou asistentkou a tajemníkem bezpečnostní rady; ti mezitím opustili své funkce na úřadu vlády do vyšetření případu.

Koaliční stranu Most-Híd, která Kaliňáka k odstoupení vyzvala, ale ponechala další kroky na Směru, mezitím opustil jeden z poslanců a také ekonomický poradce Tomáš Meravý. Kaliňák je také místopředsedou vládní strany Směr.

Most-Híd podle webu Cas.sk ohlásil, že v pondělí 12. března bude rozhodovat, jak dál v koalici poté, co Kaliňák prohlásil, že nemíní odejít z funkce. Ještě před jednáním republikové rady budou o postoji strany jednat její regionální organizace.

Sociolog Michal Vašečka v Denníku N přirovnal události posledních dnů na Slovensku k situaci po únosu prezidentova syna v éře tehdejšího premiéra Vladimira Mečiara. "Veřenost už není ochotna tolerovat oligarchický model, který v zemi zdomácněl, a už vůbec ne to, že se Slovensko začalo z oligarchického modelu měnit v mafiánský stát. Lidé toho mají dost. Ve svém okolí sleduji, že i voliči Směru, hlavně ti mladší, otevřeně říkají, že za těchto okolností vláda nemůže pokračovat. To jsme tu ještě neměli," řekl.

Generální tajemník organizace Reportéři bez hranic (RSF) Christophe Deloire trvá na tom, že při pátečním setkání v Bratislavě jasně vyzval předsedu slovenské vlády Roberta Fica, aby se omluvil novinářům za dřívější urážky. Fico to ještě v pátek popřel a v sobotu k tomu vydal prohlášení úřad vlády, které mělo za cíl stanovisko premiéra podpořit.

"Myslíme si, že byste měl vyjádřit lítost a omluvit se za to, že jste několikrát urazil novináře," řekl podle Denníku N Deloire na schůzce s Ficem, která se uskutečnila po vraždě slovenského novináře Jána Kuciaka. Zúčastnili se jí rovněž zástupce OBSE pro svobodu médií a zástupkyně Evropského centra pro svobodu tisku a médií.

Následně Fico vydal v prohlášení, v němž vyjádřil politování nad "dezinterpretací obsahu setkání". Podle něj žádná výzva k omluvě na něm nezazněla. V sobotu úřad vlády vydal prohlášení s "přepisem konkrétního vyjádření... Deloira od oficiálního tlumočníka", v němž výzva zmíněna není.

"Vypadá to tak, že slovenský premiér Robert Fico popírá, že jsem ho vyzval, aby vyjádřil lítost a omluvil se. Další zdroje potvrdí, že jsem to během setkání učinil dvakrát a bez jakékoli dvojznačnosti. Byl bych rád, aby se nesnažil oponovat pravdě," reagoval Deloire na svém twitterovém účtu.

It appears that the Slovakian Prime minister Robert Fico denies that I called on him to express regret and apologize. Other sources will confirm that I did it twice during the meeting without any ambiguity. I would like him not to oppose pure truth. #Allforjan #JanKuciak https://t.co/Ak0YVt3u9D