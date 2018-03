Slovenský generální prokurátor Jaromír Čižnár v neděli nepřímo kritizoval policejního prezidenta Tibora Gašpara kvůli informování veřejnosti o vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Policejní šéf podle něho hovoří o nepotvrzených stopách.

"Nepatřím k těm lidem, kteří byť i jen při náznaku, že bychom měli informace, které by mohly vést určitým směrem, by s tím šel do médií - pak máme během dvou dní tři verze (zločinu)," řekl Čižnár v rozhovoru, který s ním v pátek natočila televize TA3.

Zemřel-li Kuciak kvůli své práci, musí podle něho stát ukázat sílu. "Pokud se to stalo u nás, nastal čas dokázat, ať se to někomu líbí, nebo ne, že tento stát má sílu a umí v takových případech zasáhnout," řekl také Čižnár.

Kuciaka s jeho snoubenkou Martinou Kušnírovou zavraždil minulý týden neznámý střelec v jejich domě nedaleko Trnavy. Mladý novinář v nedokončeném článku psal o podnikání a možných dotačních podvodech italských podnikatelů na východním Slovensku, kteří jsou spojováni s mafií a kteří měli v minulosti podnikatelské vazby na blízké spolupracovníky slovenského premiéra Roberta Fica. Ti již složili své funkce na Úřadu vlády.

Slovenská policie v sobotu propustila sedm Italů, které zadržela v souvislosti s vyšetřováním Kuciakovy vraždy.

Generální prokuratura řeší, zda nezřídit mezinárodní vyšetřovací tým, v němž by byla minimálně slovenská a italská strana, řekl také v televizi TA3 generální prokurátor Čižnár.

Od středy do pátku se okolnostmi vraždy novináře a jeho partnerky bude zabývat také osmičlenná delegace Evropského parlamentu, napsal v neděli německý list Welt am Sonntag s odvoláním na zdroje v EU. Europoslanci se prý sejdou se slovenským premiérem Robertem Ficem, několika ministry nebo novináři, kteří se netají svými kritickými postoji vůči Ficově vládě.

Slovenská policie žádá motoristy, kteří ve středu 21. února, zejména mezi 17.00 a 22.00, projížděli okresy poblíž Kuciakova bydliště, aby jí předali kamerové záznamy ze svých vozidel. Bližší informace k této žádosti neuvedla. Až dosud policie uváděla, že zločin byl spáchán mezi čtvrtkem a nedělí. Zřejmě se tak ale stalo dřív, vyvodil server Sme.sk z policejní žádosti a připomněl, že matka zavražděné novinářovy snoubenky uváděla, že s dcerou se nedokázala spojit již od středy.