Volby v Itálii skončily triumfem populistických stran, které mají dohromady zhruba polovinu hlasů. Hnutí pěti hvězd a Liga severu podle částečných výsledků dosáhly rekordního úspěchu.

Zároveň se ale zdá, že žádná ze stran ani koalic nedokáže sestavit novou vládu. Na jednu z klíčových zemí Evropské unie tak nejspíš čeká dlouhé období nejistoty, vyloučeny nejsou ani nové volby.

Itálii zasáhl "příval zloby, kterého jsme se báli a zároveň jsme ho očekávali", napsal deník Il Corriere della Sera. Itálie patří k několika málo evropským zemím, kde výkon ekonomiky ještě nedosáhl úrovně před světovou finanční a hospodářskou krizí z roku 2008.

Itálie navíc stagnovala už před touto krizí. Práci nemá skoro třetina mladých lidí mladších 25 let, do země za poslední čtyři roky připlulo přes 620 tisíc migrantů, byť jejich počet za posledního zhruba tři čtvrtě roku výrazně klesl.

Nejsilnější stranou bude Hnutí pěti hvězd (M5S), které podle částečných výsledků získá přes 30 procent hlasů. "Je to triumf M5S ... teď s námi všichni budou muset mluvit," reagoval Alessandro Di Battista, člen vedení hnutí. Ve volbách před pěti lety dostala tato strana zhruba 25 procent hlasů.

Hnutí chce zavést zaručený příjem pro všechny občany, prosazuje rozhodování pomocí internetových referend. Chci bojovat proti migraci – mimo jiné chce, aby od Itálie drtivou většinu žadatelů o azyl převzaly ostatní země Evropské unie. Mezi hlavní body jeho programu patří taky ochrana přírody nebo kritika důrazu na hospodářský růst.

Hnutí dřív kritizovalo EU i členství Itálie v eurozóně a chtělo o něm vypsat referendum. Během předvolební kampaně to ale ze svého programu vypustilo. "Evropská unie je domovem Hnutí pěti hvězd," prohlašoval kandidát hnutí na premiéra Luigi Di Maio.

Tato formace, kterou založil komik Beppe Grillo, sice v Itálii bude jasně nejsilnější samostatnou stranou. Ještě víc křesel ale v parlamentu získá pravicová koalice několika partají, z nichž jsou nejdůležitější Vzhůru, Itálie Silvia Berlusconiho a Liga severu, kterou vede Matteo Salvini. Toto spojenectví by mělo v součtu dostat přes 36 procent hlasů.

Takový výsledek se očekával. Téměř šokem je ale fakt, že v rámci této koalice předstihla Liga severu stranu Vzhůru, Itálie. Jedním z poražených italských voleb tak je i bývalý dlouholetý premiér Berlusconi.

"Moje první slova: DÍKY!", komentoval na Twitteru tento výsledek lídr Ligy severu Salvini. Před volbami opakoval, že pokud bude v rámci koalice silnější než Berlusconi, měl by to být právě on, kdo se stane premiérem. Liga severu se přitom pod Salviniho vedením v posledních letech posunula na krajně pravicové, často až rasistické pozice. V minulosti ale už součástí italských vládních koalic několikrát byla a dnes vládne v bohatých regionech na severu Itálie.

V rámci EU je Liga severu spojencem francouzské Národní fronty Marine Le Penové nebo české strany SPD Tomia Okamury. Požadovala italský odchod z eurozóny, v kampani se ale od této možnosti distancovala, byť méně jednoznačně než Hnutí pěti hvězd.

Podle odhadů ale na většinu mandátů nedosáhne ani pravicová koalice, takže Salvini rozhodně nemá cestu do premiérského úřadu otevřenou.

Drtivou porážkou pak volby skončily pro dosavadní vládnoucí Demokratickou stranu, tedy středolevicovou formaci, kterou vede bývalý premiér Matteo Renzi.

Demokraté se nejspíš propadnou pod 20 procent hlasů. Renzi z jejich čela v pondělí odstoupil.

Teoreticky by mohlo dojít ke spojení protestních stran, tedy Hnutí pěti hvězd a Ligy severu. Obě formace to ale vylučovaly.

Klíčovou roli teď bude mít italský prezident Sergio Mattarella. Ten by měl koncem března, po ustavení obou komor parlamentu, zahájit konzultace se všemi politickými stranami a na základě nich rozhodnout, koho pověří sestavením vlády.

Momentálně se ale zdá, že žádná vládní většina nebude možná. Většinu nemá ani velká koalice pravého a levého středu, tedy Vzhůru, Itálie a Demokratická strana.

Na sociálních sítích tak už někteří uživatelé ironicky komentují, že prezident má před sebou prakticky neřešitelný úkol. Není proto vyloučené, že Italové půjdou volit znovu.

Překlad: Exkluzivně: Mattarelův chytrý telefon právě teď

Hnutí pěti hvězd až dosud odmítalo vstupovat do jakýchkoliv koalic. Je sice možné, že tento princip odvolá, žádná z ostatních stran s ním ale do vlády jít nechtěla, tedy aspoň před volbami.

Do té doby, než vznikne nová vláda, bude v Itálii vládnout dosavadní kabinet Paola Gentiloniho z Demokratické strany. Ten si získal mezinárodní respekt a řada politiků během kampaně nevylučovala, že by mohl Gentiloni v případě volebního patu pokračovat ve funkci. Politické strany by se na tom ale musely po volbách nejprve dohodnout.