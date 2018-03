Vláda Srí Lanky v úterý vyhlásila v zemi na deset dní výjimečný stav. Cílem je zastavit šíření násilných střetů mezi buddhisty a muslimy, informovala s odvoláním na vládního mluvčího agentura Reuters.

V zemi je teď i několik set českých turistů, české ministerstvo zahraničí ale sdělilo, že se na něj kvůli situaci na Srí Lance zatím žádný turista neobrátil.

Násilnosti vypukly ve městě Kandy, které leží v centrální části země. Vyvolala je smrt muže z většinového sinhálského etnika, který zemřel po napadení skupinou muslimů.

Sinhálci pak v odvetě začali vypalovat domy a obchody příslušníků muslimské menšiny. Úřady již v pondělí v oblasti vyhlásily zákaz vycházení. Vláda tam vyslala vojáky a elitní policisty.

Nyní je na Srí Lance hlavní turistická sezona. Podle Asociace cestovních kanceláří ČR je v zemi několik set českých turistů.

"Samozřejmě jsou mimo postižené lokality. Ta situace se tam opakuje už řadu let, není to něco, co by bylo velkým překvapením. Pozorně situaci monitorujeme," uvedl místopředseda asociace Jan Papež.

Ani české ministerstvo zahraničí zatím nezaznamenalo žádné problémy týkající se turistů. "Nikdo se na nás v souvislosti s tím neobrátil, že by potřeboval pomoc. Jedná se o lokální záležitost, která je pod kontrolou, a z toho důvodu nebudeme vydávat ani žádné cestovní doporučení," řekla Irena Valentová z tiskového odboru úřadu. Ministerstvo neočekává, že by se situace nějak turistů dotkla. Pokud by se člověk chtěl dostat až do oblastí zasažených násilnostmi, musel by podle Valentové překonat několik policejních hlídek.

Posvátné město Kandy, kde je podle buddhistické tradice uložen Buddhův zub, jedna z nejcennějších buddhistických relikvií, je častým cílem turistů. Celé město je protkáno sítí buddhistických chrámů a od roku 1988 je součástí světového dědictví UNESCO.

Napětí mezi muslimy a buddhisty na Srí Lance postupně narůstalo během uplynulého roku. Některé radikální buddhistické skupiny muslimy obviňují, že se snaží obracet lidi na islám a že ničí buddhistické archeologické památky.

Buddhističtí nacionalisté zase protestují proti přítomnosti příslušníků muslimského etnika Rohingů, kteří na Srí Lanku uprchli před pronásledováním z převážně buddhistické Barmy.

"Na mimořádném zasedání vlády bylo rozhodnuto vyhlásit na deset dní výjimečný stav, aby se zabránilo šíření nepokojů do dalších částí země," řekl mluvčí srílanské vlády Dajasiri Džajasekara. "Rovněž bylo rozhodnuto tvrdě zasáhnout proti lidem, kteří podněcují násilí prostřednictvím Facebooku," dodal.

Zhruba 75 procent obyvatel Srí Lanky tvoří Sinhálci, z nichž valná většina vyznává buddhismus. Islám vyznává asi devět procent obyvatel Srí Lanky.