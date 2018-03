Slovenský prezident Andrej Kiska se po vraždě novináře Jána Kuciaka podle slovenského premiéra Roberta Fica věnuje mocenským hrám, dělá opoziční politiku, destabilizuje zemi a nechrání její dobré jméno v zahraničí. Fico to v úterý prohlásil při setkání s novináři a pokračoval tak v kritice prezidenta po jeho nedělním projevu, ve kterém Kiska vybídl k rozsáhlé rekonstrukci vlády nebo k předčasným volbám. Prezident tyto možnosti označil za varianty řešení krize důvěry společnosti ve stát po vraždě novináře a jeho přítelkyně.

"Věnuje se mocenským hrám, dělá opoziční politiku, destabilizuje Slovensko místo toho, aby dělal to, co vyžaduje jeho postavení - chránit Slovensko a jeho dobré jméno," řekl Fico po úterním pracovním obědě s velvyslanci zemí Evropské unie a USA.

Premiér dodal, že velvyslance informoval o tom, že "sledujeme útok ze strany opozice a prezidenta na principy právního státu a na výsledky demokratických parlamentních voleb". Podle Fica se opozici i prezidentovi vražda novináře hodila, protože najednou mají příběh, s jehož pomocí chtějí vládu odstranit.

Po Kuciakově vraždě se pod tlak dostal hlavně ministr vnitra Robert Kaliňák, jehož rezignaci požaduje opozice i část vládní koalice. Kaliňák, který je místopředsedou Ficovy strany Směr-sociální demokracie, demisi v uplynulých dnech opakovaně odmítl. Kuciak v nedokončeném článku psal mimo jiné o podnikatelských vazbách italských podnikatelů, spojovaných s mafií, s již bývalými spolupracovníky Fica.

"To, co se začalo dít po neděli, když jsme zjistili, že došlo k vraždě, je scénář, který není připravován u nás doma. Můžete mě obvinovat z konspirativních teorií, to je mi jedno. Já zde vidím nějaký rukopis ve střední a východní Evropě, který je poměrně silný. Je neuvěřitelné, s jakou rychlostí se opozice a prezident pokoušejí o demontáž legitimního výsledku demokratických voleb," uvedl Fico.

Předseda slovenské vlády zopakoval svou dřívější kritiku na adresu Kisky za jeho loňské setkání s americkým finančníkem a filantropem Georgem Sorosem v New Yorku bez přítomnosti dalších slovenských politiků. Schůzka se konala v září, když se Kiska účastnil zasedání Valného shromáždění OSN. Kiska tehdy na sociální síti napsal, že se Sorosem se setkal proto, že Sorosova nadace se věnuje romské problematice a že o setkání požádal Soros poté, co si přečetl článek o úspěšném příběhu Romů na východním Slovensku. Fico tvrzení hlavy státu o tématu jednání označil za "blbost".

Podle Fica chtěl slovenský prezident soukromě hovořit se Sorosem, "o kterém všichni dobře víme, co v tomto regionu dělá". Soros se stal terčem kritiky od maďarského premiéra Viktora Orbána v kampani před dubnovými parlamentními volbami v Maďarsku; Orbán mimo jiné obviňuje finančníka maďarského původu z podpory migrantů mířících do Evropy.

Někteří opoziční politici na Slovensku i některá slovenská média v reakci na spojování Kisky se Sorosem uvedli, že Fico se pomátl. Současného šéfa kabinetu zároveň přirovnávají k někdejšímu autoritářskému slovenskému premiérovi Vladimíru Mečiarovi, za jehož éry Slovensko čelilo kritice ze zahraničí kvůli porušování demokratických principů.