Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek odpoledne washingtonského času v Bílém domě podepíše výnos, kterým uvalí nová cla na dovoz oceli a hliníku do USA. Ocel zatíží dovozní sazbou ve výši 25 procent, na hliník to bude 10 procent.

Oproti tomu, co Trump původně vyhlásil minulý týden, ale nová cla nebudou platit plošně pro všechny země. Budou z nich vyňaty Kanada a Mexiko, které jsou prvním a čtvrtým největším dovozcem oceli do USA.

Prezident Trump tak částečně ustoupil tlaku, který po ohlášení cel přišel jak ze strany jeho vlastní administrativy a republikánů v Kongresu, tak právě i ze strany obou zmíněných zemí.

Zároveň je však zřejmé, že prezident Trump a jeho poradci, kteří propagují zavedení cel a obecně ochranářskou tržní politiku, chtějí právě přes cla na ocel a hliník tlačit na Kanadu a Mexiko, aby přistoupily na podmínky USA v současných jednáních o zásadních změnách dohody o Severoamerické zóně volného obchodu (NAFTA).

"Pro Kanadu a Mexiko je to možnost, aby úspěšně dohodly novou férovou dohodu NAFTA. Když to bude neúspěšné, tarify budou zavedeny," potvrdil prezidentův poradce Peter Navarro, který je jedním z duchovních otců Trumpovy ochranářské politiky, že obě země jsou z nových cel vyňaty jen podmínečně. Podle listu Washington Post na dobu třiceti dnů.

Zatím není jasné, kdy přesně by nová cla měla po čtvrtečním Trumpově podpisu vstoupit v platnost. Podle amerických médií se tak stane ve lhůtě patnácti dnů až jednoho měsíce.

Evropská unie, která Washington okamžitě po oznámení cel varovala před jejich uplatněním, už ve středu zveřejnila seznam prvních možných odvetných opatření.

V první fázi jsou cíleně zaměřena "politicky", aby posílila tlak na Bílý dům zevnitř USA. Nová odvetná cla ze strany EU by například dopadla na dovoz bourbonu, jehož většinovým producentem v USA je stát Kentucky. Tamní politik Mitch McConnell je vůdcem republikánské většiny v Senátu.

Případná nová evropská cla by mířila i na motocykly firmy Harley-Davidson, jejíž centrála a hlavní provoz sídlí ve státě Wisconsin. Právě z Wisconsinu je přitom republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Paul Ryan, třetí nejvýše postavený ústavní činitel USA.

Paul Ryan v minulých dnech prezidenta Trumpa ve svém tiskovém prohlášení varoval, že zavedení cel může vést k tržní válce a poškodit ekonomiku.

Ve stejném duchu ve středu prezidentovi poslala otevřený dopis skupina více než stovky republikánských kongresmanů.

Kvůli nesouhlasu se zavedením cel už také oznámil rezignaci dosavadní šéf prezidentových ekonomických poradců Gary Cohn. Rovněž ministr obrany Jim Mattis a šéf diplomacie Rex Tillerson se snažili Trumpa přesvědčit, aby cla nezaváděl.

Prezident a jeho poradci cla obhajují odkazem na národní bezpečnost a jejich zavedení konkrétně odůvodňují zákonem z roku 1962, tedy z doby studené války.

Jenže Čína, proti které by měla cla v duchu této logiky prioritně mířit, se na celkovém dovozu oceli do USA podílí jen 2,2 procenta. V případě Kanady je to přes 16 procent.

Dalšími dvěma největšími dovozci jsou rovněž spojenci USA. Brazílie, která do USA dováží 13 procent celkového importu oceli, a Jižní Korea, kde jde o 10,2 procenta.

Z evropských zemí by cla nejvíce postihla německý dovoz, který činí 3,2 procenta.

"Tržní válka nemá žádné vítěze. Nechceme eskalaci, ale ani nemůžeme být potichu, kdyby mělo přijít tak vážné opatření proti evropské ekonomice," varovala ve středu eurokomisařka pro obchod Cecilia Malmströmová Bílý dům, že EU se nemusí zastavit u prvních, už ohlášených odvetných opatření.

Domácí kritici prezidentu Trumpovi navíc vyčítají, že vystavuje USA nebezpečí tržní války kvůli relativně úzkému výseku americké ekonomiky, zatímco může zásadně ohrozit jiné široké segmenty hospodářství USA.

Ve výrobě oceli a hliníku, což jsou dvě odvětví, kterým chce prezident pomoci, je v USA zaměstnáno 200 tisíc lidí. Zatímco v oborech, které ocel a hliník zpracovávají (automobilky, výrobci letadel nebo obalový průmysl) a na které mohou tarify dopadnout negativně, v Americe pracuje 6,5 milionu lidí.