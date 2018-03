Washington, tamní politici, členové Kongresu, novináři i analytici think-tanků si už zvykli, že prezident Donald Trump je nevyzpytatelný. Ale to neznamená, že by je nedokázal stále a znovu překvapovat až šokovat.

Čtvrteční oznámení, že Trump přijal pozvání na osobní schůzku se severokorejským lídrem Kim Čong-unem, je neočekávaným, dramatickým posunem v dosavadních vztazích Trumpova Bílého domu s Pchjongjangem.

Většinovou reakci na americké scéně lze kromě úžasu popsat dvěma slovy: opatrnost a skepse. Jak mezi jinými upozornil šéf zahraničního výboru Senátu a republikán Bob Corker: "Skepse a opatrnost budou v pokračujících jednáních zcela zásadní věcí," uvedl Corker.

Sám prezident Trump na svém Twitteru oznámení o summitu s Kimem označil za "velký pokrok". "Kim Čong-un nemluvil se zástupci Jižní Koreje jen o zmrazení, ale o denuklearizaci," věří americký prezident, že severokorejský lídr by mohl být ochoten zcela se vzdát jaderných zbraní, nikoli jen zastavit jejich vývoj na současném stavu.

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned!