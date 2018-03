Proti dekretu, kterým prezident Donald Trump zavádí dovozní cla na hliník a ocel, se v americkém Kongresu bouří stále více republikánů. Řada zákonodárců hrozí, že zablokuje prezidentovo rozhodnutí zákonem, informovala agentura AFP. Strana, která se historicky zasazovala za volný obchod, považuje logiku miliardáře Trumpa za "hloupou" a "nerozvážnou".

Když se zvýší cena hliníku a oceli, poškodí to mezinárodní konkurenceschopnost amerických výrobců automobilů a dalšího spotřebního zboží a zaplatí to spotřebitelé, argumentují zákonodárci. Zastání Trump nenašel ani u demokratů, kteří přitom mají tradičně větší sklon k ochranářským opatřením než konzervativci.

V Senátu jsou republikáni v odporu k prezidentovu dekretu dokonce jednotní. Senátor za stát Arizona Jeff Flake již připravuje návrh, který má cla anulovat. Jeho kolega Mike Lee se dokonce odvolává na první článek americké ústavy, který právo zavádět daně původně dával Kongresu.

Nyní tak má Kongres několik možností. Mohl by schválit zákon, jenž by prezidenta zbavil pravomocí v oblasti obchodu, které na něj přecházely postupně od 30. let kvůli větší efektivitě. Mnozí republikáni se domnívají, že Trump v případě uvalení 25procentního cla na dovoz oceli a desetiprocentního na hliník tento zákon zneužil.

V červenci také vyprší zákon, který prezidentovi dává rozsáhlé pravomoci při jednání o obchodních smlouvách. Norma, původně z roku 1979, byla znovu schválena v roce 2015 pro Baracka Obamu. Kongres by Trumpovi její další prodloužení mohl ale zamítnout. Prezident již dříve oznámil, že hodlá podepisovat nové bilaterální dohody a změnit podobu Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA).

Vedoucí představitelé Kongresu prozatím chtějí s vládou jednat a ohlášená cla co nejvíce omezit. Přípravu nového zákona zatím neohlásili. Ať už se Kongres rozhodne jakkoli, pro přehlasování prezidentského veta bude potřebovat dvoutřetinovou většinu, a tedy i hlasy demokratů, které bude obtížné získat, uvádí AFP.