Na mezinárodním letišti v nepálské metropoli Káthmándú havarovalo v pondělí při přistávání letadlo soukromé bangladéšské společnosti US-Bangla Airlines. Stroj zachvátily plameny a z místa stoupal dým. Fotograf agentury Reuters viděl, jak záchranáři z letadla vytahují silně ohořelé mrtvoly.

Reuters s odvoláním na letištní úřady uvedla, že na palubě letounu bylo 71 lidí. Nehoda si vyžádala 38 mrtvých a 23 zraněných, deset lidí se stále pohřešuje. Podle agentury AP to uvedl představitel nepálské policie.

Neštěstí se stalo ve východní části letiště. Britský deník The Independent napsal, že letoun mířící do Káthmándú z bangladéšského hlavního města Dháka skončil mimo ranvej a narazil do nedalekého fotbalové hřiště.

Podle snímků na internetu byl požár uhašen, letoun byl silně poničen a rozpadl se na několik kusů. Mezinárodní letiště v Káthmándú bylo po nehodě uzavřeno a letadla, která na něj měla směřovat, jsou odkláněna jinam.

Příčiny nehody nejsou známy. Letiště se nachází v nadmořské výšce 1338 metrů a má jen jednu ranvej. Podle ředitele nepálského leteckého úřadu mohly být příčinou technické problémy stroje, zřejmě turbovrtulového dopravního letadla Bombardier Dash 8. "Letadlo mělo přistávat z jihu, ale přistávalo ze severu," sdělil nepálský letecký úřad.

