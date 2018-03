Americký ministr obchodu Wilbur Ross bude jednat se zástupci Evropské unie o odstraňovaní cel a dalších obchodních bariér uplatňovaných na dovoz zboží ze Spojených států. Uvedl to v pondělí americký prezident Donald Trump.

"Ministr obchodu Wilbur Ross bude hovořit se zástupci EU o odstraňovaní rozsáhlých cel a dalších obchodních bariér, jež používají proti USA. Není to fér pro naše zemědělce a výrobce," napsal Trump na svém twitterovém účtu.

Secretary of Commerce Wilbur Ross will be speaking with representatives of the European Union about eliminating the large Tariffs and Barriers they use against the U.S.A. Not fair to our farmers and manufacturers.