V moskevské nemocnici v pondělí zemřel slavný ruský režisér, herec a pedagog Oleg Tabakov, který by se v srpnu dožil 83 let. Oznámilo to Čechovovo moskevské umělecké divadlo (MCHAT), kde působil jako umělecký vedoucí. Umělec byl delší dobu ve velmi vážném stavu, od prosince byl v umělém spánku. Dobře znám byl i českým divákům.

Tabakov byl v Rusku uctíván jako filmová a divadelní legenda, jako herec působil od roku 1953. Dlouhá léta byl členem hereckého souboru divadla Sovremennik, později přešel do divadla MCHAT, jehož se stal ředitelem. Následovalo založení jeho vlastního souboru Tabakerka a post rektora na divadelní škole. Uměleckým vedoucím MCHAT byl Tabakov patnáct let.

Za svou bohatou kariéru vytvořil Tabakov přes 200 divadelních, filmových, televizních a rozhlasových rolí a režíroval desítky inscenací. Často hostoval v USA i po Evropě, za svoji oddanost herectví, divadlu a výchově mladých umělců získal řadu ruských a mezinárodních cen.

První ohlasy ruských umělců hovoří o tom, že s Tabakovem odešla celá epocha ruského divadelního a filmového umění. Za jeho nejslavnější role považuje ruské kritika Gogolova Chlestakova, Moliérova Tartuffa a Salieriho v Amadeovi britského dramatika Petera Shaffera.

Soustrast "nespočetné armádě jeho žáků a stoupenců jeho talentu" vyjádřil krátce po oznámení zprávy o Tabakovově smrti ruský prezident Vladimir Putin. Moskevská radnice podle agentury TASS začala zvažovat možné formy trvalého uctění památky slavného herce a režiséra v ruské metropoli. Divadlo MCHAT vyhlásilo třídenní smuteční programovou pauzu. Poslední rozloučení s umělcem se podle agentury Interfax uskuteční právě v tomto divadle, datum dosud nebylo stanoveno.

"S hlubokou lítostí jsem přijal zprávu o úmrtí herce a režiséra Olega Tabakova. Oleg měl intenzivní opravdový vztah k českému divadlu, který započal již v 60. letech minulého století spoluprací s progresivními českými scénami," uvedl v pondělí v kondolenci ředitel Národního divadla Jan Burian. Dodal, že Tabakov udělal mnoho dobrého nejen pro ruské divadlo, ale i pro spolupráci s českou divadelní scénou.

Československo Tabakov poprvé navštívil počátkem 60. let, v roce 1968 se s velkým ohlasem zhostil role Chlestakova v Revizorovi v Činoherním klubu. V Praze v poslední letech několikrát hostovala jeho Tabakerka. Zahrál si i v českém filmu režiséra Antonína Moskalyka Kukačka v temném lese.

V roce 2008 převzal Tabakov v Praze čestný doktorát DAMU za mimořádné mezinárodní zásluhy o rozvoj divadla a za blízký vztah k české divadelní kultuře. Přednášel studentům na DAMU i brněnské JAMU.

Tabakov se narodil v srpnu 1935 v Saratově, podle ruských médií byl otcem čtyř dětí. Poslední potomek se mu narodil, když mu bylo 71 let.