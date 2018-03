Miroslav Beblavý byl vždy pracovitým a viditelným politikem slovenské demokratické pravice. Před dvěma lety se podílel jako místopředseda na projektu strany Síť, kterou založil Radoslav Procházka. Odmítl ale pokus přivést stranu do koalice s Robertem Ficem. Před rokem s dalšími šesti poslanci založil stranu Spolu – občanská demokracie, která by mohla mít šanci oslovit bývalé voliče středopravicové SDKÚ expremiéra Mikuláše Dzurindy. Předčasné volby jsou podle něj téměř jisté, ale opozice má horší předpoklady ke spolupráci než v roce 1998, kdy se právě pod Dzurindovým vedením semkla proti Vladimíru Mečiarovi.

HN: To, co vidíme, je opravdu konec Ficovy éry? Nemůže se vzpamatovat, vyhrát další volby a nakonec zase znovu vládnout?

V politice se nedá vyloučit nic a ve slovenské už obzvlášť ne. Ale to, co vidíme poslední dva roky, je, že když už politik ztratí skutečnou legitimitu a mandát na vládnutí, tak už to s ním jde z kopce. Podle mě Fico neměl mandát a legitimitu už ani po posledních volbách v roce 2016, většina lidí se ho chtěla zbavit. I kdyby nějakým zázrakem předčasné volby vyhrál a zůstal v křesle premiéra, tak se proces jeho úpadku bude ještě urychlovat. Ale pokládám to za méně pravděpodobné. Myslím, že po příštích volbách Fico na 85 až 90 procent ve vládě nebude.

HN: Na tento pátek se na Slovensku chystají další protesty. Co Slováky podle vás motivuje, aby šli demonstrovat? Je to naštvání, nebo spíš naděje na nějakou změnu?

V tuto chvíli je to hlavně frustrace a nespokojenost se současným stavem. Jedním z problémů současné slovenské politiky je, že mnoho lidí nevidí alternativu, přesto šli demonstrovat, protože současný stav pro ně byl natolik nepřijatelný, že jakákoliv nejistá cesta se jim zdá lepší než to, co máme dnes. A to si myslím i já.

HN: Mohou případné předčasné volby nějakou skutečnou alternativu vytvořit?

Jsem politik a jeden z lidí, kteří se o to snaží. Kdybych tomu tedy nevěřil, nemohu to dělat. Je naší zodpovědností, abychom tu změnu udělali.

HN: Jak byste tedy chtěl sjednotit opozici, dosáhnout nějakého dzurindovského momentu, pokud to srovnáme s rokem 1998 a protimečiarovskou koalicí?

Ani Dzurinda nevytvořil jednotu, měl koalici čtyř volebních stran, z nichž dvě byly také koalice. Nejde o sjednocení, ale o schopnost spolupráce. Jeden z problémů dnešní opozice je, že není připravena na spolupráci, jako byla v roce 1998. Jenže výzva doby je stejně silná jako tehdy.

HN: Co tedy lídrům a jejich stranám chybí k úspěšné spolupráci?

To bych nechtěl dále komentovat, jsem jeden z nich a snažím se to změnit. Nejsem placený za to, abych kritizoval něco, co nefunguje, to se ptejte analytiků.

HN: Jaká je pravděpodobnost vypsání předčasných voleb?

Je to víc než devadesát procent, spíš je otázka, kdy budou. Když už to má být, tak ať je to spojené s komunálními volbami v listopadu, protože jinak hrozí, že voliči by šli v krátké době dvakrát k urnám. Je to nejlogičtější. Ficův Směr už to nemá v rukou, nemůže volby sám zablokovat.

HN: Jak je na volby připravena vaše strana, kterou teprve budujete? Máte třeba dost financí?

Není to ani tak otázka financí, spíš jde o připravenost. My stranu budujeme už rok. Tak si myslím, že připraveni jsme. Samozřejmě pro nový subjekt by bylo lepší mít klidnější začátek, na druhou stranu jsme motivovanější sprintovat.

HN: A jakou máte podporu? Ve standardních průzkumech ještě nejste vidět…

Každá nová strana začíná na dvou třech procentech, to voliči ukázali v našich průzkumech i nám. Úspěch pak závisí na tom, zda z této úrovně dokážete růst, a my si věříme.

HN: Co konkrétně tedy voličům nabízíte jiného, nového?

Jsme jediná strana, která dokáže nabídnout kombinaci pevnosti a charakternosti, což jsme ukázali, když jsme před dvěma lety odmítli nechat se koupit Ficem. Ale zároveň máme i silné odborné zázemí. Kombinace charakteru a odbornosti je to, co nás odlišuje.

HN: V jakém stavu je budování strany?

Máme asi 400 lidí, kteří se nám přihlásili jako členové ještě před touto krizí. Od jejího začátku se nám hlásí další s tím, že chtějí pomoci, a nejdůležitější nyní bude právě pracovat s lidmi v regionech. Což je vlastně další věc, která nás může odlišovat od existujících opozičních stran, většina z nich jsou totiž virtuální strany s nízkým počtem členů. Chtěli bychom být zastoupeni ve všech okresech a být demokratická strana zasazená ve všech regionech.

HN: Nestraší vás osud Sítě, která se pokusila o něco podobného a rozpadla se po nabídce vstupu do vlády od Roberta Fica?

Osud Sítě je pro mě poučením, že je potřeba pevně držet hodnoty a pak se člověk nemusí bát.

HN: Kdybychom se ještě vrátili k vraždě Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové, jak hodnotíte práci policie při jejím vyšetřování?

Neumím zhodnotit práci konkrétních vyšetřovatelů, do toho nevidím a politici by to neměli dělat. Vidím ale, že nejvyšší policejní představitelé se plně zapojili do politické kampaně strany Směr a to je odsouzeníhodné. Policejní prezident víc vystupoval jako agent Směru než jako šéf policie. To je ale asi také problém, který budeme moci více řešit až po volbách.

HN: Myslíte si, že vražda bude někdy vyšetřena?

To v tuto chvíli neumím říct. Pokud se nevyšetří pod touto vládou, tak by to měla být priorita budoucí vlády, už jen kvůli tomu, aby se Slovensko nestalo zemí, kde je možné beztrestně vraždit novináře.

