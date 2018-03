Šéf americké diplomacie Rex Tillerson končí, oznámil americký prezident Donald Trump na Twitteru. Podle amerických médií by měl Tillersona nahradit dosavadní ředitel zpravodajské služby CIA Mike Pompeo.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!