Aktivita ruských voličů v nedělních prezidentských volbách je ve většině regionů vyšší, než při posledních volbách v roce 2012. Shodují se na tom státní média. Podle agentury TASS to platí i o Praze, kde po poledni odevzdalo svůj hlas hodně přes tisíc Rusů. Hojnou účast hlásí prý i konzuláty v Karlových Varech a v Brně. V řadě ruských města a oblastí ale podle ruské opozice dochází k volebním podvodům a falšování.

Webové stránky ruských státních a prokremelských médií se zaplňují zprávami o hladkém průběhu hlasování, zejména na anektovaném Krymu. Informují o pomoci hlasujícím invalidům, o frontách před hlasovacími místnostmi a o manifestačním hlasování celých rodin.

V Murmanské oblasti uspořádali hlasující v národních krojích spontánní koncert, uvedla televize Rossija 24. V Novgorodě vypsali pro voliče soutěž o nejlepší selfie, vítěz dostane auto Niva. Fotografie prý do soutěže zasílali i zahraniční pozorovatelé.

S povznesenou náladou státních médií kontrastují informace opozice, podle níž stále častěji dochází k volebním podvodům, z nichž část potvrdila i ústřední volební komise. Na několika místech videokamery zaznamenaly, jak hlasující vhazují do urny několik volebních lístků najednou. Stalo se tak v Čeljabinsku, Přímořském a Krasnojarském kraji, v Jakutsku nebo na jihu Sachalinu. V Kaliningradu videokamery sledující hlasování otočili mimo urny.

Několik volebních pozorovatelů podle moskevského rozhlasu pracovníci volebních komisí vykázali mimo hlasovací místnost s odůvodněním, že jejich doklady jsou zfalšované. V čečenské metropoli Grozném jistému pozorovateli pohrozili fyzickou likvidací.

Moskevská média informovala o případech, kdy voliči od komise žádali písemné potvrzení o účasti ve volbách. Potvrzuje to zprávy o tom, že státní instituce a podniky nutily voliče hlasovat pod pohrůžkou sankcí. Na některých místech přivážejí k hlasovacím místnostem vojáky, studenty a zaměstnance státní sféry nákladní auta. V Ljublinu u Moskvy dostávají hlasující poukazy na levnější nákup lahůdek a bižuterie. V Petrohradě prý volební komise dovolují hlasovat lidem, kteří nejsou ve volebních seznamech.

První volební místnosti se uzavřely v neděli dopoledne SEČ na Čukotce a Kamčatce na východě Ruska. Na Čukotce, kde se volební místnosti už uzavřely, se hlasování podle předběžných odhadů zúčastnilo 63,86 procent, tedy 148 tisíc voličů. To je o sedm procent více než v roce 2012, uvedla RIA Novosti. Stoprocentní volební účastí se pak podle agentury Interfax chlubí deset vesnic na Dálném východě Ruska.

Svůj hlas už odevzdali i někteří prezidentští kandidáti, mezi nimi stávající hlava státu a jednoznačný favorit Vladimir Putin, komunistický kandidát Pavel Grudinin nebo opoziční politik a kritik Kremlu Grigorij Javlinskij. Voleb se zúčastnil i francouzský herec Gérard Depardieu, který má od roku 2013 ruské státní občanství. Hlas odevzdal na ruském velvyslanectví ve Francii.

Průběh nedělního hlasování sleduje zhruba 145 tisíc pozorovatelů, z toho 1500 zahraničních nebo z řad ruské opozice. Nejvíce pozorovatelů je podle šéfky volební komise Elly Pamfilovové z Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), organizace do Ruska vyslala 580 lidí. Mise OBSE se však nezabývá průběhem voleb na ukrajinském Krymu, který Rusko anektovalo v roce 2014.

"Vzhledem k tomu, že mezi členy OBSE nepanuje konsensus ohledně statusu poloostrova, členové mise průběh voleb na Krymu nemonitorují," uvedl šéf mise Jan Peterson.

Jednoznačným favoritem hlasování je stávající prezident Vladimir Putin, který tak má před sebou už čtvrtý mandát. Předvolební průzkumy mu předpovídaly až 70 procent hlasů. Dalece za ním pak zaostává sedm dalších kandidátů. Kreml se však spíš než o výsledek bude zajímat právě o volební účast.

Putina volí i v Moskvě, jeho pozice je zde však slabší. "Vybral jsem si Putina, protože v této době a za dané mezinárodní situace představuje jedinou možnost," míní čtyřiatřicetiletý inženýr Andrej. "Až se situace změní, tak se objeví k Putinovi alternativy, které budou s to efektivně řídit tak velkou zemi, jako je Rusko," věří.

Také padesátnice Nataša, pracující jako ekonomka, je s nynějším prezidentem spokojena a dala to najevo u volební urny. "To by mě tedy taky zajímalo," odpovídá na otázku, kam se tedy poděly biliony dolarů z exportu ruského plynu a ropy za léta Putinovy vlády, když třeba mezi Moskvou a Petrohradem pořád nestojí pořádná dálnice. "Všechno ale překonáme. Hlavní je, že máme cíl," dodává.

"Lidi se pletou, když si myslí, že jejich hlas nic nezmůže. Třeba přispět, byť i malým dílem," myslí si pětapadesátiletý podnikatel Loma Kasajev a hrdě dodává, že v neděli odvolila celá jeho sedmičlenná rodina. Samozřejmě hlasovali pro Putina. "Nikdo jiný nedokáže spravovat sedminu planety. A (německou kancléřku Angelu) Merkelovou taky už zvolili čtyřikrát a nikdo jí to nevyčítá," zdůraznil.

"K volbám nejdu. Nejdu proto, že bych byl líný, ale prostě je to má zásadní pozice. Pokládám tyto volby za nepravé. Nechci říci, že jsou fingované, ale je uděláno vše pro to, aby výsledek byl předem daný. Nechci v tom účinkovat, a proto nejdu," řekl novinář Vladimir, pracující jako sportovní komentátor. "Pokud volby dopadnou tak, jak mají - a ony tak dopadnou - tak si můžeme být jisti, že se během nejbližších šesti let nic nezmění. Může to být jen horší. Věkem se lidi nestávají lepšími, ale naopak. Nic světoborného čekat nemůžeme," dodal na adresu režimu.

V Moskvě nejsou podobné názory výjimkou. "Ne, volit nepůjdu, ani nevím o nikom v mé rodině, kdo by šel," říká mladá maminka provázená osmiletým chlapcem; ten tvrdí, že on by tedy k volbám rád šel.