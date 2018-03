Existuje několik teorií, jak dokázali pachatelé dostat smrtící nervově paralytickou látku do těla bývalého ruského dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije. Podle jedné pár miligramů jedu nějak umístili do klimatizačního systému Skripalova auta. Podle jiné si smrtící látku jejich přičiněním přivezla v kufru Skripalova dcera už z Ruska. Do detailů se to však nejspíš nikdy nedozvíme, Skripalovi, na rozdíl od radioaktivním plutoniem zavražděného Alexandra Litviněnka, neměli čas vyprávět, jak přesně poslední minuty jejich zdravého života vypadaly. Útok sice přežili a leží v kritickém stavu v nemocnici v Salisbury, ale dost možná již nikdy vzpomínat nebudou. Nervově paralytické látky blokují elektrické vzruchy mezi nervovými buňkami a vyřazují tak z činnosti svalovou hmotu. Oběti se nakonec za plného vědomí udusí. Mladou ženu našli 4. března uprostřed poklidného anglického Salisbury s vytřeštěnýma očima obrácenýma v sloup. Její šestašedesátiletý otec měl pěnu u úst a dělal nepochopitelné pohyby rukama.

Britové o podrobnostech útoku více než týden mlčeli. Když ale minulé pondělí v podvečer vystoupila v britském parlamentu Theresa May, rozjela se největší evropská bezpečnostní krize, jakou si pamatujeme. Premiérka tvrdě obvinila Rusko z "nezákonného útoku na půdě Spojeného království". K dispozici měla rozbory smrtící látky, jak je detekovali britští chemici. Podle informací Respektu se na analýze jedu podíleli také pracovníci Centra ochrany proti zbraním hromadného ničení ve Vyškově, jednoho ze sítě podobných zařízení NATO rozesetých po celé Evropě. Výsledek nenechává nikoho příliš na pochybách: na bývalého ruského agenta byla aplikována chemikálie z rodiny Novičok, tedy nervově paralytická látka mnohonásobně účinnější než sarin, vyvinutá v bývalém Sovětském svazu.

Premiérka Theresa May postavila Moskvu před ultimátum, během něhož měla vysvětlit, jak se její chemická zbraň do Salisbury dostala: zda ji tam dopravili sami Rusové, nebo jestli nad zásobami svých oficiálně zničených chemických zbraní ztratili kontrolu a útok tak provedla nějaká jiná strana. V pátek odpoledne už britský ministr zahraničí Johnson připisoval autorství atentátu přímo ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.

Špatný detektiv

V Británii je zvykem, že vnější ohrožení vede ke sjednocení politické scény a tentokrát není o závažnosti hrozby pochyb. Použitý jed dokáže zabíjet ve velkém a mohl ohrozit velké množství obyvatel Salisbury. Důkazem je ostatně osud seržanta Nicka Baileyho, který postižené dvojici poskytoval pomoc a sám skončil v kritickém stavu na jednotce intenzivní péče.

Premiérka tak na svou stranu dostala velmi rychle většinu poslanců, s výjimkou šéfa opozičních labouristů Jeremyho Corbyna. Ten se nepřipojil ke kritice Ruska, ale naopak zaútočil na údajné propojení financí premiérčiny Konzervativní strany s penězi ruských oligarchů a zpochybnil výše zmíněné důkazy britské vlády. Vysloužil si rozhořčené výkřiky poslanců obou stran, labourističtí poslanci vzápětí svého šéfa obešli, vyjádřili písemně premiérce podporu a sám Corbyn ve čtvrtek ze svých pozic vycouval.

Klíčovým bodem však byla schopnost Theresy May získat podporu spojenců v Evropě a Spojených státech. Situace byla zpočátku nejasná, ze Spojených států se hned od počátku ostře proti Rusku ohradil ministr zahraničí Rex Tillerson, jenže ten byl vzápětí odvolán. Donald Trump vyjadřoval Británii podporu, přímé kritice Ruska se ale vyhýbal a v situaci začalo být jasno teprve ve chvíli, kdy se proti Rusku tvrdě vymezila americká vyslankyně při OSN Nikki Haley, považovaná za oddaného prezidentova spojence.

Britský ministr zahraničí Boris Johnson si od prvních hodin liboval, s jakou podporou se setkal ze strany francouzského prezidenta a německého ministra zahraničí. NATO vydalo společné prohlášení, v němž vyjádřilo "hluboké znepokojení nad prvním útočným použitím nervově paralytické látky na území Aliance od jejího založení".

Český ministr zahraničí Martin Stropnický spojence podpořil. Když britská premiérka vyhlásila jako jedno z odvetných opatření vyhoštění dvaceti tří ruských diplomatů z Velké Británie (v podstatě největší diplomatický konflikt za posledních třicet let), bylo Česko podle zdrojů Respektu diplomatickými kanály neoficiálně požádáno, aby se k tahu připojilo a redukovalo počty ruských zpravodajců pracujících pod diplomatickým krytím na ruské ambasádě v Praze.

Žádost byla adresována vybraným členům české vlády, nebyla odmítnuta, ministři s premiérem si ale vzali čas na rozmyšlenou. Premiér Babiš v pátek v konverzaci s Respektem připustil, že o tahu skutečně uvažuje. Podobnou neoficiální žádost Británie adresovala také některým dalším spojeneckým zemím.

Samotné Rusko na ultimátum nereagovalo a situaci komentovalo sarkasticky. Během zasedání Rady bezpečnosti OSN vystoupil ruský zástupce Vasilij A. Nebenzja, přirovnal britské vyšetřovací postupy k nešikovnému počínání vždy neúspěšného detektiva Lestradea, známého z příběhů Sherlocka Holmese, a o jisté americké diplomatce ironicky poznamenal, že je jistě "prvotřídní chemičkou, která se ve smrtících jedech dobře vyzná". Ruská ambasáda v Londýně mezitím vytvořila na Twitteru hashtag #HighlyLikelyRussia a utahovala si s jeho pomocí z premiérčina původního vyjádření, že za útok je "s vysokou pravděpodobností" odpovědná Moskva. Rusko bylo podle jednoho z vtípků například "s vysokou pravděpodobností" odpovědné za nedávnou vlnu studeného počasí v Británii.

Naše obavy sílí

Společné tažení Západu zaštítila minulý čtvrtek společná deklarace prezidenta Donalda Trumpa, premiérky Theresy May, kancléřky Angely Merkel a prezidenta Emmanuela Macrona. Rusko v ní bylo nejen přímo obviněno z útoku, text ale ve své kritice Putinovy vlády přesahoval jednorázový případ Skripalových. "Naše obavy ještě sílí na pozadí již dříve opakovaného nezodpovědného chování Ruska," stojí v prohlášení. A jako podtržítko rostoucího napětí pak ve čtvrteční podvečer americká FBI spolu s ministerstvem vnitřní bezpečnosti vydaly prohlášení, v němž obvinily Rusko z přípravy útoků proti americké infrastruktuře včetně nukleárních či vodních elektráren, rozvodné elektrické sítě a důležitých výrobních sektorů. Ministerstvo financí vzápětí oznámilo nové kolo sankcí proti Moskvě.

Podobně tajemnou smrtí, jaká hrozí Sergeji Skripalovi a jeho dceři, zemřelo ve Velké Británii za posledních patnáct let čtrnáct dalších lidí. Americké tajné služby jejich úmrtí daly do souvislosti právě s Ruskem, v některých případech to však již nelze stoprocentně prokázat. Britská policie totiž původně řadu úmrtí vyšetřovala liknavě a důkazy už zpětně není možné opatřit.

Nejznámějším případem je vražda již zmíněného Alexandra Litviněnka, investigativní reportéři deníku BuzzFeed ale upozornili na další podezřelá úmrtí. Vesměs šlo o bývalé ruské občany, kteří pracovali v ruských tajných službách a rozhodli se z nějakého důvodu dezertovat do Británie, nebo o Rusy, kteří vynesli ze své země informace ukazující na zkorumpovanost tamního režimu.

Jedním z nich byl i správce majetku bohatých ruských byznysmenů a státních úředníků Alexandr Perepiličnyj. Ten Britům poskytl data o rozsáhlé defraudaci, do níž byly zapojeny ruské tajné služby a okruh lidí kolem ruské vlády. Na sklonku roku 2012 byl tento zdravý muž plný síly nalezen mrtvý po svém pravidelném ranním běhu mezi golfovými hřišti v luxusní oblasti Surrey jižně od Londýna.

Na seznamu Rusů, kteří za podivných okolností zemřeli v Londýně nebo dalších britských městech, je i bývalý Putinův přítel, miliardář Boris Berezovskij, který se měl oběsit ve svém domě. Jeho obchodní partner, gruzínský oligarcha Badri Patarkacišvili, údajně zahynul v roce 2008 při srdečním záchvatu. Srdeční atak měl zabít i jejich kolegu Jurije Goluběva, spoluzakladatele ropného gigantu Jukos. Další muže pak postihl infarkt, havarovali či s nimi spadl vrtulník. Všechny smrti byly hodně nečekané, dotyční dříve obvykle neměli zdravotní problémy.

"Americké tajné služby naznačují, že byli zavražděni. Zdroje v USA i ve Velké Británii uvedly, že Rusko je odborníkem na používání jedů, které zabíjejí beze stopy, zejména tím, že způsobí srdeční zástavu," uvedl BuzzFeed. Neznamená to samozřejmě, že vše byly úkladné vraždy a že je nařídil ruský prezident. Podezření je ale velké. A v případech jako Litviněnko je pak i soudem prokázané.

Zradu neodpouštím

Zbývá samozřejmá otázka, proč se vlastně Rusko do takto vážného konfliktu vůbec pouští. Seznam podezřele zesnulých nepřátel režimu nabízí jednu odpověď: Rusové vysílají nekompromisní signál do vlastních řad. Vladimir Putin se již před deseti lety nechal slyšet, že jedinou věc, kterou nedokáže odpustit, je zrada. Sem dobře zapadá způsob provedení útoku. Rusové museli dobře vědět, že o autorství nebude pochyb. Celý svět teď ví, kdo, jak otřesným způsobem a koho přesně v Salisbury napadl.

Druhá část odpovědi může mít co do činění s prezidentskými volbami, skončenými o právě uplynulém víkendu. O jejich vítězi nemohlo být pochyb, pro znovuzvoleného Putina ale byla důležitá míra nadšení, s níž ho do úřadu Rusové již počtvrté vyslali. Mužný prezident v otevřeném konfliktu se Západem, obránce Ruska proti spiknutí nepřátel, kteří si z Ruska dělají otloukánka a svalují na něj vinu za všechny bolesti světa: přesně tohle je příběh, který Putin svým krajanům vypráví nejraději. Západ nemá mnoho reálných možností, jak skutečně účinně reagovat. A pokud by se snad odveta přece jenom ukázala příliš bolestivou, Putin může vyjednávat: lze tu nabídnout vstřícnost v konfliktu na Ukrajině nebo v Sýrii (Západ jeho podporu aktuálně potřebuje například v postupu proti Severní Koreji).

Uplynulý týden ukázal, že západní civilizace umí ještě pořád stát aspoň rétoricky při sobě. Zda dokáže Rusku účinně čelit, je úplně jiná věc.