Nový spolkový ministr hospodářství Peter Altmaier měl jasno, kam povede jeho první zahraniční cesta. Do Washingtonu, aby se pokusil s ministrem obchodu Wilburem Rossem odvrátit hrozící obchodní válku mezi USA a Evropou.

Na ni by podle jeho názoru nejvíce doplatilo exportně orientované Německo. Zvláště pokud by Bílý dům uvalil cla na dovoz nejenom oceli (25 procent) a hliníku (10 procent), ale také na auta z Evropské unie.

Pokud by Spojené státy zatížily jejich dovoz pětatřiceti procenty, pak by evropský automobilový průmysl podle propočtů bruselského ústavu Bruegel na tržbách přišel zhruba o 17 miliard eur ročně. Ale celkové hospodářské škody by byly s ohledem na to, že na výrobě aut závisejí četní dodavatelé, mnohem vyšší.

Vývoz a dovoz Evropská unie v roce 2016 do třetích zemí vyvezla 6,34 milionu motorových vozidel, z toho skoro pětinu, přes 1,2 milionu, do USA. V roce 2011 to bylo 754 tisíc aut, uvádí Sdružení evropských automobilových výrobců. 34,6 milionu tun Tolik oceli dovezly loni USA, což bylo meziročně o 15 procent více. Uvedený objem představuje zhruba osm procent globálního dovozu oceli. Druhým největším dovozcem oceli na světě je Německo. Země, odkud USA dovážejí nejvíce oceli (jejich podíly v procentech) Kanada – 17 % Brazílie – 14 % Jižní Korea – 10 % Mexiko – 9 % Rusko – 8 % Zdroj: Ministerstvo obchodu USA

"Musíme odvrátit obchodní konflikt mezi Evropou a USA, neboť v něm by všichni prohráli. Spotřebitelé na obou stranách by platili za zboží vyšší ceny. Tím třetím, smějícím se vzadu, by byly země snažící se prosadit na trhu dumpingovými cenami," podotýká ministr Altmaier. Světu, který dobrých šedesát let prosazuje volný obchod, podle něj hrozí "nebezpečná spirála jednostranných opatření".

Začalo to ocelí a hliníkem

Prezident Donald Trump světu dokazuje, že to myslí se svojí obchodní politikou kladoucí důraz na ochranu amerického trhu a tamních výrobců vážně. Osmého března oznámil, že hodlá uvalit cla na dovoz oceli a hliníku. Zdůvodnil to tím, že USA, které jsou největším importérem oceli na světě (loni 34,6 milionu tun), příliš závisejí na zahraničních dodavatelích, což ohrožuje jejich národní bezpečnost.

Evropskou unii, která nadále považuje Spojené státy za klíčového partnera, to velice zneklidnilo.

Současně se zvedla vlna kritiky, hlavně v Německu, které z velkých zemí EU nejvíce závisí na exportu.

"Donald Trump postupuje svévolně. Nejvíce oceli a hliníku do USA vyváží Kanada, a to za 14,8 miliardy dolarů, ale té byla udělena výjimka, stejně tak Mexiku, které exportuje do USA mnohem více oceli než Německo," uvádí Gabriel Felbermayr, šéf Centra pro mezinárodní ekonomiku v bavorském Mnichově.

Německo podle něj loni do USA vyvezlo ocel a hliník za 3,1 miliardy dolarů, takže na clech by jeho exportéři za tohoto stavu zaplatili asi 1,7 miliardy dolarů. Dalšími důležitými vývozci na evropském kontinentu jsou Francie, Itálie, Nizozemsko a Británie. Celá evropská osmadvacítka loni do USA vyvezla uvedené produkty v hodnotě zhruba 6,5 miliardy dolarů.

Gabriel Felbemayr to zase tak černě nevidí: "Dobrá zpráva pro Německo a celou unii je, že do USA směřuje jenom 4,3 procenta exportované oceli a hliníku, takže evropští výrobci nejsou na americkém trhu příliš závislí," konstatuje německý expert.

Plánovaná americká cla by postihla přibližně 1,6 procenta celkového vývozu Evropské unie do USA, v případě Německa je to asi půldruhého procenta.

V sázce je mnohem více než obchod

Evropská unie doufá, že se jí podaří vyjednat s USA výjimku (jakou dostaly Kanada a Mexiko), a chystaná cla na dovoz oceli a hliníku by se tedy neměla na její členské státy vztahovat. Pokud se toho během probíhajících jednání nepodaří dosáhnout, je Brusel připraven přijmout odvetné clo ve výši pětadvaceti procent na četné zboží dovážené z USA, například na bourbon, ovocné šťávy, vybrané agrární produkty, motocykly Harley-Davidson či na rekreační plavidla. V úhrnu by šlo o zboží v hodnotě 2,8 miliardy eur.

Uvedená suma nepředstavuje v celkové obchodní výměně EU z USA žádnou velkou "porci". Jenže nejde jenom o samotný obchod a čísla s ním spojená. V sázce jsou politické vztahy, vzájemná důvěra mezi spojenci. Současnou Trumpovu obchodní politiku lze chápat také jako určitý způsob nátlaku na západoevropské spojence, aby zvýšili své zbrojní výdaje na úroveň odpovídající alespoň dvěma procentům HDP.

"K tomuto cíli se chceme přiblížit v roce 2024," prohlásil v rozhovoru pro televizní stanici ARD ministr Altmaier.

Jeho jednání ve Washingtonu není jediné, které se týká vážného obchodního konfliktu. Zažehnat se ho pokusí také ministři financí ze skupiny zemí G20, již budou v úterý a ve středu jednat v argentinském Buenos Aires.