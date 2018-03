Akcie Facebooku v reakci na skandál se zneužitím údajů z 50 milionů účtů uživatelů v pondělí ztratily téměř sedm procent, což znamená, že tržní hodnota firmy klesla za jediný den o téměř 37 miliard dolarů. Pokles Facebooku stáhl dolů také ceny akcií dalších technologických firem. Například společnost Alphabet, pod kterou patří Google ztratil tři procenta. Největší e-shop na světě Amazon i výrobce telefonů a počítačů Apple odepsali každý po 1,5 procentu.

V případě Facebooku se investoři také obávají, že by američtí regulátoři mohli aktivovat dohodu z roku 2011, kdy se provozovatel sociální sítě po předchozím skandálu zavázal učinit veškerá opatření proti úniku osobních údajů. Americká vláda tehdy žádnou sankci neudělila. Dala ale podmínku, že pokud se bude situace opakovat, může Facebook čelit pokutě dosahující až 16 tisíc dolarů za každého uživatele, jehož osobní data budou zneužita.

O tom, že Facebook sehrál důležitou roli v posledních amerických prezidentských volbách, se mluví už dlouho. Až doposud se však hovořilo pouze o tom, že cílenou reklamu, která měla volby ovlivnit, si na této sociální síti zaplatila ruská strana. Vliv Moskvy na tyto volby ostatně vyšetřuje několik výborů amerického parlamentu i FBI.

O víkendu však vyšel najevo další problém, kvůli kterému se na Facebook snáší vlna kritiky. Podle deníků The New York Times a The Guardian společnost Cambridge Analytica získala údaje z více než 50 milionů facebookových účtů, které následně využila k vytvoření psychografických profilů jednotlivých uživatelů. S pomocí získaných dat pak vytvořila výkonný software pro podporu volební kampaně Donalda Trumpa, který měl pomáhat předvídat a ovlivňovat rozhodování voličů.

Cambridge Analytica Cambridge Analytica je britská společnost založená v roce 2013, která se věnuje získávání a analýze dat. Její mateřskou společností je SCL Group, jejíž aktivity zahrnují například průzkum bezpečnosti potravin nebo protinarkotickou činnost. Společnost je z části vlastněná republikánským miliardářem Robertem Mercerem. V jejím čele působil i dnes již bývalý poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Bannon. V roce 2015 se podílela na prezidentské kampani Teda Cruze. Od roku 2016 pracovala na kampani Donalda Trumpa.

K potřebným údajům se společnost dostala velice snadno. Podle informací The Guardian k tomu využila aplikaci s názvem "thisisyourdigitallife" ("tohlejetvůjdigitálníživot"), kterou vyvinul pracovník Cambridgské univerzity Aleksandr Kogan. Tato aplikace se prezentovala jako nástroj pro sbírání dat k akademickému výzkumu. Její uživatelé dostali zaplaceno za to, aby si v ní udělali test osobnosti. Při spuštění byli vyzváni, aby se přihlásili pomocí svého facebookového účtu a následně museli souhlasit s tím, že aplikace získá přístup k jejich profilu, odkud pak sbírala data nejen o tomto konkrétním uživateli, ale také o jeho přátelích.

Podle Facebooku Kogan získal tato data legitimně, problém je však v tom, že je poskytl třetí straně, čímž porušil pravidla této společnosti. "Když jsme se v roce 2015 dozvěděli o tomto porušení, jeho aplikaci jsme odstranili a požadovali jsme od Kogana a všech stran, kterým informace poskytl, certifikaci, že informace byly zničeny," uvedl ve svém stanovisku viceprezident Facebooku Paul Grewal.

Před několika dny se ale podle Grewala ukázalo, že ne všechna data byla smazána, proto s firmou Cambridge Analytica, její mateřskou společností Strategic Communication Laboratories i Koganem ukončili spolupráci. "Pokud je to pravda, je to další nepřijatelné porušení závazků, které učinili," dodal Grewal.

I přes tato prohlášení však američtí i evropští zákonodárci požadují po generálním řediteli Facebooku Marku Zuckerbergovi, aby vysvětlil, co společnost o úniku dat věděla.

Pošleme tam holky

Zneužití dat z 50 milionů facebookových účtů však není jediný problém, který nyní musí britská firma Cambridge Analytica řešit. Díky tajné nahrávce, kterou pořídil reportér televize Channel 4 News, vyšlo najevo, že kromě volební kampaně Donalda Trumpa ovlivňovala volby po celém světě, mimo jiné i v Česku.

Reportér na několika schůzkách, které se odehrály mezi listopadem 2017 a lednem 2018, tajně nahrával výkonného ředitele společnosti Alexandra Nixe a jeho spolupracovníka Marka Turnbulla. Vydával se za zástupce bohatého klienta, který se zajímal o možnosti prosazení svého kandidáta ve volbách na Srí Lance.

Na jedné ze schůzek reportér Nixe požádal, jestli by nemohl sehnat nějaké materiály na politické oponenty. Na to Nix reagoval tak, že by mohli "poslat nějaké holky do kandidátova domu," a dodal, že ukrajinské dívky "jsou velmi hezké, zjistil jsem, že to funguje velmi dobře."

Kromě sexuálních služeb společnost k očerňování nepohodlných kandidátů využívala také úplatky.

Ze schůzek zachycených na nahrávce vyplývá, že Cambridge Analytica se účastnila asi dvou stovek volebních kampaní po celém světě, mezi nimi například v České republice, Indii, Argentině nebo Keni.

Podle Channel 4 News mluvčí Cambridge Analytica v pondělí veškerá obvinění popřel.

