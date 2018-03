Americký prezident Donald Trump se hodlá v "nepříliš vzdálené budoucnosti" sejít se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem.

Podle Trumpa řešili oba lídři možnost uspořádání summitu v úterním telefonickém rozhovoru, v němž blahopřál Putinovi k vítězství v nedělních volbách hlavy státu.

Telefonickou gratulaci i jednání o vrcholné schůzce podle ruské agentury TASS potvrdil i Kreml.

Trump během setkání s novináři prohlásil, že chce s ruským prezidentem hovořit především o závodech ve zbrojení mezi oběma zeměmi, které "se vymykají kontrole".

Telefonát s Putinem označil za "velmi dobrý".

Telephone conversation with US President Donald Trump @realDonaldTrump: election results, combating terrorism, situation in Syria, energy sector https://t.co/uIC0Gh8l5W