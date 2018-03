Rozhodnutí přijmout běžence bylo správné, podobná krizová situace se ale v budoucnu již nesmí opakovat. Ve středu to ve svém projevu ve Spolkovém sněmu prohlásila staronová německá kancléřka Angela Merkelová. Řekla také, že Evropská unie musí lépe střežit své hranice a rozhodně vystupovat proti islámským radikálům.

Merkelová dodala, že z humanitárních důvodů byla pomoc Evropy uprchlíkům nezbytná, nechce ale, aby se migrační krize z roku 2015 opakovala.

Kancléřka přislíbila, že se bude Německo zasazovat o úspěch programů Evropské unie především v Africe, které mají podobným krizím předcházet. Dodala také, že příslušné unijní fondy nesmí být podfinancované.

Dále Merkelová odsoudila tureckou vojenskou intervenci v Sýrii proti kurdským milicím YPG. Agentura DPA poznamenala, že Merkelová vojenský zásah kritizovala takto otevřeně vůbec poprvé.

"Přes všechny oprávněné bezpečnostní zájmy Turecka je nepřijatelné to, co se v (syrském) Afrínu děje, kde jsou tisíce a tisíce civilistů pronásledovány, kde civilisté umírají a odkud musí uprchnout," řekla kancléřka.

Turecko vede od ledna boj proti kurdským milicím YPG, které označuje za teroristy. Správa Afrínu tento týden oznámila, že před boji v minulých dnech uprchlo dvě stě tisíc lidí.

Kritika Trumpa i zákazu naftových motorů

Merkelová také zkritizovala amerického prezidenta Donalda Trumpa za zavedení cla na dovoz hliníku a oceli. Podle kancléřky je Trumpovo rozhodnutí nezákonné a v konečném důsledku poškodí nejen dovozce, ale i samotné Spojené státy.

"Taková cla považujeme za nezákonná," prohlásila Merkelová. Dodala, že Německo je přesvědčeným odpůrcem politiky izolacionismu, neboť takový systém škodí všem bez rozdílu. Zopakovala, že Berlín bude ve spolupráci s Evropskou unií v obchodních jednáních s USA pokračovat.

Spojené státy si podle médií pro vynětí Evropské unie z nových cel na dovoz oceli a hliníku kladou řadu podmínek v oblasti obchodní i obranné politiky, včetně omezení dodávek oceli z EU do USA na loňskou úroveň. Washington podle magazínu Der Spiegel také chce, aby EU podnikla opatření proti čínské oceli prodávané za dumpingové ceny a aby spolupracovala v řadě dalších obchodních záležitostí.

Kancléřka též odmítá plošný zákaz naftových motorů v autech, uznává ale, že otázku emisí z takovýchto agregátů je nutné vyřešit. Ve Spolkovém sněmu prohlásila, že řešení tohoto problému nebude nijak snadné a že to bude snaha o kvadraturu kruhu.

Omezit, případně zcela zakázat vjezd aut s naftovými motory připravuje několik německých měst. Cestu k takovémuto zákazu, který se bude týkat především starších dieselů, otevřel koncem února Spolkový správní soud v Lipsku, který rozhodl, že města mají kvůli ochraně ovzduší možnost učinit takovéto opatření.

Zmíněné zákazy by se ale mohly týkat i vozů splňujících emisní normu Euro 6, tedy takových, které mohly začít jezdit po 1. září 2014. Předpokládá se, že by to vyvolalo řadu soudních pří.