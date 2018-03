Francouzského prezidenta Emmanuela Macrona čekají zřejmě největší stávky a demonstrace od jeho příchodu k moci loni v květnu. Stávkovat ve čtvrtek budou železničáři, státní zaměstnanci nebo řídící letového provozu. Ti všichni otestují sílu prezidenta, který slíbil reformovat a modernizovat francouzskou ekonomiku.

Očekává se, že stávky výrazně naruší železniční i leteckou dopravu. Po celé Francii se bude konat asi 140 manifestací. Největší bude asi na náměstí Bastily v Paříži, kam by mělo dorazit na 25 tisíc lidí.

Odboráři vyzývají Francouze k co největší mobilizaci. Hlavní slovo ve čtvrtečních stávkách mají železničáři. Ti nesouhlasí s plánovou reformou, kterou Macron připravil pro státní železniční společnost SNCF. Tu tíží obrovský dluh v objemu 46,6 miliardy eur, tedy 1,2 bilionu korun. A každý rok roste o tři miliardy eur.

Prezident plánuje osekat široké zaměstnanecké výhody železničářů. SNCF jim aktuálně garantuje například definitivu, štědré penze, dřívější odchody do důchodu nebo pravidelný růst platů. O to by mohli do budoucna přijít. Změny se ale týkají jen nových zaměstnanců.

Odborářům také vadí, že Macron reformu hodlá prosadit pomocí prezidentských dekretů, které mu umožní obejít francouzský parlament.

K železničářům se přidají ještě například státní zaměstnanci. Ti také nesouhlasí s Macronovými reformami, nelíbí se jim návrh na zmrazení jejich mezd a širší využití pracovních úvazků na dobu určitou.

Francouzská média upozorňují, že se nedá přesně předpovědět, jak velké budou plánované stávky. Ze solidarity se k stávkujícím na protest proti Macronovým reformám zřejmě přidají i další zaměstnanci. Stávkovat tak bude řada profesí - zdravotní sestry, zaměstnanci domovů důchodců nebo pošt, učitelé a dispečeři letového provozu.

Očekává se proto, že stávky naruší dopravu po celé Francii - vůbec nejhůře na tom asi bude Paříž a její okolí.

Vyjede jen polovina příměstských vlaků a zkomplikuje se tak doprava na pařížská letiště. Na koleje se vydá asi jen 40 procent rychlovlaků TGV.

A nejen to, narušeno bude zřejmě i letecké spojení. Podle francouzského tisku potíže nejvíc postihnou aerolinky Air France, Ryanair a easyJet. Francouzský úřad pro civilní letectví (DGAC) pak uvedl, že jedna třetina letů z a také na pařížská letiště Charlese de Gaulla, Orly a Beauvais bude zrušena.

Macron chce v reformách pokračovat

Pro francouzské železničáře je ale čtvrteční stávka jen začátek. Už naplánovali sérii dvoudenních stávek, které omezí dopravu na dráze zhruba od začátku dubna do konce června. Celkem je v tomto období čeká 36 dnů stávek.

"Vláda by měla nést odpovědnost za dlouhou a intenzivní bitvu," uvedl k tomu Laurent Brun, šéf železničních odborů CGT Cheminots.

"Macron určitě sází na to, že vleklé stávky v dopravě nakonec obrátí veřejnost proti odborům a donutí je vzdát to," uvedl pro agenturu Bloomberg analytik Antonio Barroso z poradenské společnosti Teneo.

Francouzský prezident Macron tváří tvář protestům nehodlá ustoupit. Hájí se tím, že Francouzi ho zvolili proto, aby provedl Francii modernizací a nepopulárními reformami.

Podařilo se mu už prosadit klíčovou reformu pracovního trhu, jenž uvolňuje podmínky pro najímání a propouštění zaměstnanců. A plánuje další - třeba změny ve vyplácení podpory v nezaměstnanosti, nebo penzijní reformu. "Ze změn nikdy nemáme radost, ale přesto chceme, aby se věci měnily - a to je paradox Francie," prohlásil nedávno Macron.

Tamní tisk spekuluje, jak dlouho mohou stávky a protesty pokračovat. Připomínají události z roku 1995, kdy chtěl tehdejší prezident Jacques Chirac v rámci širších sociálních reforem osekat benefity zaměstnancům dráhy. Po měsíci stávek, které se rozšířily z Paříže do celé země a do dalších sektorů, ale svůj plán raději vzdal.