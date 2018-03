Britští poslanci požádali zakladatele Facebooku Marka Zuckerberga, aby kvůli kauze kolem marketingové společnosti Cambridge Analytica vypovídal před parlamentním výborem vyšetřujícím problematiku falešných zpráv. Zástupci americké internetové společnosti prý v minulosti výboru poskytovali zavádějící vyjádření. Vyšetřování praktik Cambridge Analytica ve středu podpořila i britská premiérka Theresa Mayová, napsala agentura Reuters.

"Obvinění jsou evidentně velmi znepokojivá. Je zcela namístě, aby byla řádně prošetřena," řekla Mayová v parlamentu. Dodala, že neví o žádných aktuálních smlouvách mezi vládou a kontroverzní poradenskou firmou či jejími partnery. Mluvčí premiérky pak uvedl, že ještě před nástupem Mayové do čela konzervativců Cambridge Analytica stranu oslovila, avšak na reálnou spolupráci nedošlo.

Podobně se ve středu od firmy distancoval také někdejší představitel kampaně za odchod Británie z EU Arron Banks. "Měli jsme s nimi spoustu rozhovorů, ale nikdy jsme nedělali žádnou práci, placenou nebo jinou," řekl agentuře Reuters. O možném podílu Cambridge Analytica na výsledku britského referenda přitom už loni psal například americký server Motherboard či britský deník The Guardian.

Současnou mediální smršť kolem společnosti zabývající se využitím digitálních dat na předvolební kampaně spustily minulý týden reportáže The Guardian a The New York Times, podle nichž firma tajně získala údaje o desítkách milionů uživatelů. Využila k tomu osobnostní kvíz vytvořený akademikem Aleksandrem Koganem, který s ní spolupracoval. Do jeho aplikace se zaregistrovalo na 300 tisíc uživatelů, pravidla Facebooku ale do roku 2016 umožňovala aplikacím volný přístup také k údajům o všech přátelích přihlášených osob.

Zjištění společně s nahrávkami britské televize Channel 4, na nichž šéfové Cambridge Analytica hovoří o různých nekalých praktikách či podílu na zvolení Donalda Trumpa, otřásla také Facebookem, jehož akcie dopoledni klesly o 10,5 procent. Kalifornská firma tvrdí, že byla oklamána. Vedle Británie žádají po společnosti objasnění situace také Spojené státy či Německo.

"Odpovědi vašich pracovníků opakovaně zlehčovaly toto riziko a byly pro výbor zavádějící," napsal Zuckerbergovi předseda výboru britského parlamentu pro kulturu, média, sport a digitální záležitosti Damian Collins. "Nyní je načase vyslechnout řídícího činitele s dostatečnými kompetencemi na podání přesného popisu tohoto katastrofálního procedurálního selhání... Vzhledem k vašemu závazku ze začátku roku, že 'opravíte' Facebook, doufám, že tímto činitelem budete vy," pokračoval dopis. Collins dal Zuckerbergovi na reakci čas do příštího pondělka.

Zakladatel největší sociální sítě na světě se zatím ke kauze kolem nečestného shromažďování dat nevyjádřil. Jeho společnost ale kvůli nedodržení předpisů o sběru a uchovávání dat minulý týden přerušila spolupráci jak s Cambridge Analytica, tak se skupinou Strategic Communication Laboratories, pod niž patří.

Související