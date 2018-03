Česko by mělo dát více peněz na obranu, řekl Jens Stoltenberg Hospodářským novinám. Ve čtvrtek bude s generálním tajemníkem NATO jednat český premiér Andrej Babiš. Stoltenberg je ostrý vůči Rusku a zároveň se nebojí, že by Spojené státy vedené prezidentem Donaldem Trumpem oslabovaly své závazky vůči spojencům v Evropě.

HN: Co může český premiér Andrej Babiš čekat, že mu řeknete o českém členství v NATO, ať už jde o pozitivní či negativní stránku tohoto členství?

Jsme vděčni za české příspěvky ke společné obraně, včetně příspěvku k posílené předsunuté přítomnosti v Litvě, za ochranu vzdušného prostoru na Islandu a v Pobaltí. Jsme také vděčni za český příspěvek do misí v Afghánistánu a Kosovu. Česká republika stojí v čele našeho úsilí vyvinout ty správné nástroje pro ochranu před chemickými, biologickými a jadernými hrozbami. Centrum ochrany proti zbraním hromadného ničení ve Vyškově je unikátním místem pro sdílení zkušeností, technologií a nejlepších postupů na to, jak se bránit proti chemickým zbraním. Toto úsilí je velmi důležité s tím, jak se přizpůsobujeme novým bezpečnostním výzvám – což jsme právě viděli na nedávném chemickém útoku ve Velké Británii.

Ale za vším tím úsilím je důležitá otázka výdajů na obranu. V roce 2014 se všichni spojenci v NATO zavázali, že přestanou škrtat své obranné rozpočty a že se v průběhu jednoho desetiletí posunou k hranici dvou procent svého HDP na obranu. Spojenci se také dohodli, že budou více investovat do klíčových schopností a vybavení. Od té doby během tří let obranné rozpočty v Evropě a Kanadě rostou. Vítám záměr České republiky zvýšit výdaje na dvě procenta HDP do roku 2024. Trend je to dobrý, ale vyzývám Českou republiku, aby dělala víc. To by mělo zahrnovat větší investice do nejdůležitějšího vybavení, aby zvrátila trend předchozích dvaceti let, kdy se investovalo málo.

HN: Chemický útok ve Velké Británii vyvolal silnou reakci nejen tam, ale i od spojenců v NATO jako první použití chemické zbraně na území aliance od roku 1949. Jak moc tento fakt mění už tak napjaté vztahy s Ruskem? Můžeme čekat, že se nyní dostaneme do vztahu blízkého studené válce?

Ten útok bereme velmi vážně. V Salisbury jsme viděli první útočné použití nervové látky na území aliance. Bylo to nepřijatelné porušení mezinárodních norem a pravidel a ukázalo to naprostou neúctu vůči lidským životům. Spojenci v NATO nabídli svoji podporu probíhajícímu vyšetřování. Dosavadní ruská odpověď ukázala jasně, že Rusko ignoruje mír a bezpečnost ve světě. Nadále vyzýváme Rusko, aby Organizaci pro zákaz chemických zbraní plně odhalilo program Novičok.

Tento útok vychází z širšího nebezpečného chování Ruska. Ilegálně anektovalo v roce 2014 Krym a pokračuje v destabilizaci části východní Ukrajiny. Rusko oslabilo základní dohody o kontrole zbraní a použilo hybridní taktiku, aby podkopalo naše demokratické volby a instituce.

Nechceme novou studenou válku nebo nové závody ve zbrojení. Naši spojenci podporují dohody o kontrole zbraní, které přinášejí důvěru, z níž každý může benefitovat. A budeme i nadále pokračovat v budování větší transparentnosti a předvídatelnosti ve vojenských záležitostech, a to i v rámci Rady NATO – Rusko. Náš postoj tedy zůstává pevný, obranný a proporční, kombinující silné odstrašení a obranu se smysluplným dialogem.

HN: Do jaké míry nacionalistická a populistická vlna ve střední Evropě podkopává jednotu NATO v očích západních partnerů stejně jako v očích Ruska?

NATO je aliance 29 demokracií, které mají různé názory a různé politické perspektivy. Mohou se objevovat neshody, ale to je přímou součástí demokracie. Robustní debata je srdcem každé demokracie. Žijeme v době, kdy se musíme soustředit na to, co nás spojovalo po celá desetiletí, ne na to, co nás občas může dělit. Důležité je, že jsme schopni diskutovat otevřeně a dosáhnout konsensu v základních věcech: bránit jeden druhého v alianci založené na společných hodnotách jako svobodné a otevřené demokracie. V nejistých časech je důležité mít silné instituce. NATO je základem naší bezpečnosti a budeme se přizpůsobovat novým výzvám. Protože bezpečnost je to, co umožňuje, aby naše země byly svobodnou a otevřenou společností. Debata a nesouhlas je tedy obchodní značkou demokracie, známkou síly, nikoli slabosti.

HN: Spojené státy stále vysílají smíšené singály, pokud jde o jejich závazky vůči bezpečnosti evropských partnerů. Například Trumpova administrativa naznačila, že by mohla propojit nová cla na ocel s tím, jaké procento HDP státy dávají na obranu. Jste si jistý – vzhledem k nepředvídatelnosti prezidenta Trumpa – že taková dohoda nebude přijata?

Nejsem oprávněn komentovat obchodní otázky a cla. Ale v průběhu historie NATO byly mezi spojenci rozdílné názory na řadu témat včetně obchodu. Ale zároveň jsme byli schopni držet pospolu a jednotni v obraně a ochraně každého z nás. Jsem si absolutně jist, že i tentokrát toho budeme schopni. Naše jednota je naše síla.

Závazek Spojených států vůči naší alianci zůstává pevný, ať už jde o slova, nebo činy. Americké jednotky ve východní části naší aliance posilují odstrašení a obranu. A Spojené státy investují miliardy dolarů do své vojenské přítomnosti v Evropě. To je jasná ukázka amerického odhodlání stát v těchto těžkých časech po boku evropských spojenců.

HN: Jaká je obecně atmosféra mezi evropskými členy vůči Spojeným státům a prezidentu Trumpovi?

Prezident Trump řekl svůj názor na sdílení nákladů otevřeně a bez servítek. Je to v souladu s tím, co jsme slyšeli od předchozích amerických vlád. A zároveň prezident Trump jasně potvrdil svůj závazek vůči NATO. My ho vidíme ve slovech i v činech. Americké síly na východě aliance posilují naši obranu. Spojené státy se zavázaly posílit bezpečnost Evropy většími silami, posílají více vybavení a investic do své vojenské přítomnosti. Takže Evropa a Severní Amerika stále stojí bok po boku a jsou odhodlány se bránit. To se dělo posledních sedmdesát let a to se nezmění. NATO je díky tomu silnější, což je to dobré jak pro Evropu, tak pro USA.

Související Dnes Český přístup k NATO: Slibem peněz neurazíš Dnes Za čtyři roky na ministerstvu obrany a financí hnutí ANO zvýšilo armádní rozpočet o jedno promile, na 1,05 procenta HDP. Česko je tak na...