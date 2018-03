Policisté zneškodnili útočníka, který na jihu Francie zabil tři osoby, držel rukojmí v supermarketu a hlásil se k radikální organizaci Islámský stát.

Uvádí to televize BFM TV a agentura AFP. Podle zdroje agentury Reuters byli při policejním zátahu zraněni dva příslušníci bezpečnostních složek.

"Muž, který vzal rukojmí, je mrtvý," řekl Reuters zdroj blízký vyšetřování. Na sociální síti Twitter to už potvrdil také francouzský ministr vnitra Gérard Collomb.

V momentě zátahu už byl podle médií v supermarketu s útočníkem jen jeden policista.

"Mohu potvrdit, že útočník, který zabil tři lidi, byl zneškodněn," uvedl ministr vnitra Collomb, který je na místě. Ocenil především hrdinství pětačtyřicetiletého podplukovníka, který se dobrovolně nechal vyměnit za rukojmí – za ženu, a to krátce poté, co útočník přepadl supermarket. Podplukovník byl vážně zraněn, informoval ministr vnitra. Dodal, že podplukovník si nechal zapnutý telefon, aby policisté mohli poslouchat, co se děje v supermarketu. Vedle podplukovníka byli během zásahu zraněni další dva členové speciálních jednotek.

Útočníka Collomb identifikoval. Byl jím podle něj 26letý Redouane Lakdim. "Jednal sám," uvedl ministr.

Údajný sympatizant takzvaného Islámského státu žádal propuštění Salaha Abdeslama, jediného přeživšího podezřelého z atentátů v Paříži z listopadu 2015 se 130 oběťmi.

"Osamělý a ozbrojený muž vstoupil krátce před jedenáctou hodinou do supermarketu v obci Trébes v departmentu Aude a zajal několik klientů obchodu řetězce Super U," uvedla rozhlasová stanice Europe 1. Útočník byl prý marockého původu.

Útočníka francouzská policie prý znala. Byl na seznamu lidí, u kterých hrozila radikalizace, byl také aktivní na salafistických sociálních sítích. V roce 2016 byl v Carcassonne uvězněn. Zpravodajské služby se domnívají, že zřejmě pobýval v Sýrii, není to ale jisté, uvedl pro Le Parisien zdroj.

Le Parisien hovořil se sousedkou útočníka. Ta ho popsala jako "klidného, sympatického" muže. Žil se svými rodiči a několika sestrami. Jednu z nich prý ještě v pátek vedl do školy.

Podle Collomba byl útočník francouzským úřadům známý kvůli drobným zločinům a jako drogový dealer, avšak nebyl považován za nebezpečného islamistu.

"Vše nasvědčuje tomu, že se jedná o teroristický útok. Bezpečnostní složky reagovaly velmi rychle a koordinovaně," uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron, který je nyní na summitu v Bruselu. Za několik hodin se vrátí do Paříže, aby mohl dohlížet na další dění. "Riziko teroristického útoku zůstává nadále vysoké," dodal prezident.

"Muž něco vykřikoval a několikrát vypálil. Všimla jsem si dveří do chladírny a řekla jsem dalším lidem, že se tam ukryjeme. Bylo nás asi deset a byli jsme tam hodinu. Utekli jsme zadním východem. Ten muž křičel Alláh něco, nevím co," vypověděla pro deník Le Figaro svědkyně, která byla v supermarketu na nákupu.

Podle starosty Trébes Erica Menassiho při vstupu do supermarketu křičel "Allahu akbar (bůh je veliký), všechny vás zabiju!". Starosta vyjádřil lítost nad oběťmi. "Je to drama," několikrát zopakoval.

Není přesně jasné, co se stalo ještě předtím, než útočník vběhl do supermarketu. Televize BFM TV uvádí, že útočník zřejmě ukradl vozidlo, bílý opel, jednoho pasažéra zabil, druhého vážně zranil. Pak se vydal k supermarketu.

S útokem s největší pravděpodobností souvisí také střelba na skupinu policistů v Carcassonne, po níž byl jeden strážce zákona zraněný.

K útokům v Trébes i Carcassonne se prohlášením na internetu přihlásil Islámský stát. IS své tvrzení, že za útokem stál "voják chalífátu", nijak nedoložil, napsala agentura Reuters.

Od střelby v redakci časopisu Charlie Hebdo v lednu 2015 zemřelo ve Francii při útocích extremistů hlásících se k IS přes 240 lidí. Pařížské státní zastupitelství uvedlo, že páteční incident vyšetřuje protiteroristická prokuratura.

🔴🇫🇷#FLASH : Parmi les deux personnes touchées par balles figurerait le boucher du magasin dont le décès a été annoncé par le maire. (L'indépendant) pic.twitter.com/g7DmvfP55A — [ Lies⚡️Breaker ] (@Lies_Breaker) 23. března 2018