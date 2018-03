Nově jmenovaný bezpečnostní poradce Bílého domu John Bolton spolupracoval s londýnskou konzultační firmou Cambridge Analytica, kterou americké a evropské úřady podezírají z neoprávněného shromažďování privátních informací na sociálních sítích s cílem ovlivnit volby. Napsal to v pátek list The New York Times.

Bolton, který ve čtvrtek ve funkci prezidentského poradce pro národní bezpečnost nahradil odcházejícího Herberta McMastera, stál v létě 2014 v čele politické volební skupiny zvané The John Bolton Super PAC. Britskou firmu si najal nedlouho po jejím vzniku a v době, kdy už shromažďovala z facebookových účtů informace o desítkách milionů uživatelů.

Do volebního roku 2016 vyplatila Boltonova organizace společnosti Cambridge Analytica za "vědecký průzkum" 1,2 milionu dolarů, napsal The New York Times.

Britská firma měla Boltonovi poskytovat služby definované jako "zacílený průzkum chování (uživatelů Facebooku) a jejich komunikační psychologie podle regionů". Podle bývalého zaměstnance Cambridge Analytica Christophera Wylieho Bolton a jeho lidé o čerpání dat věděli. "Rozhodně jsme jim vysvětlovali, jak to děláme. Mluvili jsme o tom ve videokonferencích i na schůzkách," řekl Wylie newyorskému listu.

"Byli posedlí tím, jak jsou prý Američané bezpáteřní a chtěli ten průzkum udělat kvůli národně bezpečnostním úkolům. Opravdu si mysleli, že vštípí lidem militantnější světový názor," konstatoval.

Konzultační firma Cambridge Analytica se dostala do centra skandálu kvůli obvinění, že neoprávněně získávala osobní data uživatelů sítě Facebook.

Data asi 50 milionů uživatelů využila k vytvoření profilu amerických voličů, aby na ně mohla lépe zacílit volební kampaň ve prospěch Donalda Trumpa.

