Britská armádní laboratoř v Porton Down na jihu země v pátek vyloučila, že by mohla být zdrojem nervové substance, která počátkem měsíce otrávila zběhlého ruského špiona Sergeje Skripala a jeho dceru. Oznámila to stanice BBC. V laboratoři prý panují "ta nejpřísnější" bezpečnostní a kontrolní pravidla.

Ředitel laboratoře Gary Aitkenhead BBC řekl, že látka pojmenovaná novičok "v žádném případě" nemohla pocházet z laboratoře Porton Down.

Rusko, které jakýkoli podíl na otrávení Skripala vylučuje, označilo právě tuto laboratoř za možný zdroj jedu. Argumentovalo mimo jiné tím, že laboratoř je jen 11 kilometrů daleko od místa, kde policie polomrtvého Skripala a jeho dceru našla.

Šestašedesátiletý Skripal je bývalý dvojitý agent, který jako plukovník ruské vojenské rozvědky GRU vyzradil britské MI6 jména celé řady ruských agentů působících na Západě. Jako možné původce prudkého armádního jedu novičok, který ho otrávil, označila Moskva kromě Británie i Českou republiku, Švédsko a USA. Praha a Stockholm obvinění důrazně odmítly.

Britská policie v pátek odstranila lavičku, na níž policisté bezvládného Skripala a jeho třiatřicetiletou dceru Juliji 4. března našli. Lavička, která byla umístěna před restaurantem Zizzi v jihoanglickém Salisbury, prý při vyšetřování poslouží jako doličný předmět.