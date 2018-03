Ve Francii v sobotu podlehl těžkým zraněním četník, který se v pátek vyměnil za rukojmí držená islámským extremistou v supermarketu na jihu země. Oznámil to ráno francouzský ministr vnitra Gérard Collomb. Počet obětí pátečního teroristického útoku tak podle francouzských médií vzrostl na čtyři, dalších 15 osob utrpělo zranění.

"Podplukovník Arnaud Beltrame nás opustil. Zemřel za svou vlast. Francie nikdy nezapomene na jeho hrdinství, jeho statečnost, jeho oběť," napsal podle agentury AFP na

Twitteru Collomb.

Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame nous a quittés.

Mort pour la patrie.

Jamais la France n’oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice.

Le coeur lourd, j’adresse le soutien du pays tout entier à sa famille, ses proches et ses compagnons de la @Gendarmerie de l’Aude. pic.twitter.com/I1h8eO7f9a — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 24. března 2018

Pětačtyřicetiletého Beltramea krátce po výměně postřelil 25letý Radouane Lakdim, kterého vzápětí poté zabilo zasahující komando protiteroristického útvaru rychlého nasazení. Četník utrpěl vážná zranění a bojoval o život v nemocnici.

Lakdim, který se hlásil k extremistickému Islámskému státu, požadoval propuštění Salaha Abdeslama, jediného přeživšího podezřelého z atentátů v Paříži v listopadu 2015.

Muže zákona v sobotu ocenil i francouzský prezident. "Arnaud Beltrame zemřel, když sloužil národu, kterému toho již předtím tolik dal," uvedl ve svém prohlášení Emmanuel Macron. "Položil svůj život za to, aby ukončil smrtící plán džihádistického teroristy. Padl jako hrdina," zdůraznil. Podle Macrona se nyní vyšetřovatelé mimo jiné soustředí na to, jak mohl útočník získat zbraň a jak je možné, že se radikalizoval.

Jak uvedla Beltrameova matka, odvaha jejího syna ji nepřekvapila. "Nejsem překvapená. Věděla jsem, že to musel být on. Byl vždycky takový. Již od narození byl člověkem, který by udělal vše pro svou vlast," svěřila se žena francouzskému rozhlasu RTL v pátek v noci, tedy ještě před zprávou o četníkově úmrtí. Na dotaz, zda je na něj pyšná, jen odvětila, že syn by jí na to pouze řekl: "Dělám svou práci, mami, to je všechno." "Bránit svou zemi" bylo podle ní smyslem jeho života.

V noci na sobotu policie zadržela v souvislosti s vyšetřováním útoku sedmnáctiletého mladíka, který byl přítelem útočníka. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na francouzskou prokuraturu. Již v pátek policisté zadrželi ženu údajně napojenou na střelce.

Zadržený mladík nebyl nijak blíže identifikován, úřady pouze uvedly, že jde o mladistvého narozeného v roce 2000.

Jak uvedl v pátek večer prokurátor François Molins, ve vazbě je rovněž žena blízká Lakdimovi. Ani ona nebyla nijak blíže identifikována

Čtyřhodinové drama začalo v pátek dopoledne, když se útočník poblíž Carcassonne zmocnil automobilu, jednu osobu v něm zabil a druhou zranil.

Poté začal střílet na policisty, kteří se vraceli z ranního běhu, popsal zástupce policie Yves Lefebvre. Jednoho z mužů zranil na rameni, nešlo ale o vážné zranění.

Následně se ozbrojenec vydal do supermarketu v nedalekém Trèbes, kde zabil další dva lidi, zákazníka a zaměstnance, a několik osob držel jako rukojmí. Policistům se z obchodu podařilo část lidí dostat, jednu ženu ale Lakdim použil jako svůj lidský štít. Právě tehdy se Arnaud Beltrame nabídl, že se s ženou vymění. Když se tak stalo, nechal na stole zapnutý mobilní telefon, aby policisté venku mohli sledovat situaci uvnitř. Jakmile muži zákona uslyšeli výstřely, speciální jednotka vtrhla do obchodu. Útočníka usmrtila, zraněn byl ale i Beltrame.

Za mrtvého byl zpočátku označován i portugalský občan, později se ale ukázalo, že byl jen vážně zraněn a je v nemocnici v Carcassonne. Další detaily o obětech úřady zatím neupřesnily.

