Katalánský expremiér Carles Puigdemont, který se vyhýbá španělské justici, byl v neděli zadržen v Německu. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na politikova právníka. Zadržení podle DPA potvrdila i německá policie. Jak uvedl advokát Jaume Alonso-Cuevillas na Twitteru, Puigdemonta zadrželi, když překročil hranici z Dánska. Byl přitom na cestě z Finska do Belgie. Nyní je na policejní stanici. Ve Španělsku je expremiér obžalován ze vzpoury kvůli snahám o nezávislost Katalánska.

Německý policejní mluvčí uvedl, že na základě evropského zatykače vydaného Španělskem byl Puigdemont "zadržen dnes v 11:19 dálniční policií ze (severní spolkové země) Šlesvicka-Holštýnska". Policisté ho zadrželi nedaleko dálnice A7, která vede z Dánska do Německa. Kde je politik nyní držen, ani žádné další detaily již policie nezveřejnila.

Vůdce katalánských separatistů byl od čtvrtka na návštěvě Finska kvůli setkání se zákonodárci a účasti na konferenci. Tam jej zastihlo páteční rozhodnutí španělské justice, která jej spolu s 12 dalšími politiky obžalovala ze vzpoury. Jakmile severská země obdržela od Španělska mezinárodní zatykač, Puigdemont z Finska odjel. Přes Dánsko a Německo se chtěl údajně dostat do Belgie, kde od loňska žije v exilu.

Zadržení vyvolalo na sociálních sítích vlnu rozbouřených reakcí. Španělští uživatelé Twitteru například často zmiňují, že naposledy vydalo tehdy nacistické Německo katalánského premiéra do Španělska během druhé světové války. Šlo o Lluíse Companyse, který před Frankovými jednotkami utekl do Francie. Po obsazení Německem tam ale byl gestapem zatčen, vydán do Španělska a tam v roce 1940 popraven.

Za vzpouru hrozí ve Španělsku až 25 let vězení. Kromě Puigdemonta je mezi obžalovanými kandidát na nového premiéra regionu Jordi Turull či bývalá šéfka regionálního parlamentu Carme Forcadellová. V separatistické kauze bývalého vedení Katalánska bylo dosud obviněno 28 lidí. Trestného činu se podle obžaloby měli politici dopustit tím, že se snažili o odtržení Katalánska od Španělska.

