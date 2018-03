Šéf společnosti Facebook Mark Zuckerberg se omluvil Britům a Američanům za porušení důvěry. V neděli tak učinil v britských a amerických novinách. Zuckerberg se omluvil za to, že poradenská společnost Cambridge Analytica neoprávněně získala data 50 milionů uživatelů největší sociální sítě na světě. Informovala o tom agentura Reuters.

"Máme zodpovědnost za ochranu vašich informací. Pokud to nedokážeme, tak si je nezasloužíme," stálo v reklamě v britském a americkém tisku spolu se Zuckerbergovým podpisem.

Facebook teď čelí zvýšené pozornosti vlád evropských zemí a USA. Souvisí to s obviněním, že společnost Cambridge Analytica analýzou rozsáhlých datových souborů uživatelů Facebooku a úzce zacílenou reklamou pomáhala v předvolební kampani současnému prezidentovi USA Donaldu Trumpovi a údajně také zastáncům brexitu.

Zuckerbergova omluva, která byla vytištěná černým písmem na bílém pozadí s malým logem Facebooku, se objevila ve třech amerických a šesti britských novinách, včetně listu The Observer, jehož články o kauze podle Reuters úzce souvisely s prudkým pádem akcií Facebooku.

Společnost Cambridge Analytica se podle Zuckerberga k datům dostala prostřednictvím aplikace vyvinuté univerzitním výzkumným pracovníkem. "Porušilo to vaši důvěru a je mi líto, že jsme tehdy neudělali víc," uvedl v britském tisku Zuckerberg, čímž v zásadě zopakoval své dřívější stanovisko.

Cambridge Analytica tvrdí, že se domnívala, že se k datům dostala v souladu se zákony o ochraně osobních údajů. Informace prý vzápětí smazala na žádost společnosti Facebook a trvá na tom, že je nepoužila k ovlivňování amerických prezidentských voleb v roce 2016.

V pátek večer vyšetřovatelé několik hodin londýnské kanceláře Cambridge Analytica prohledávali.

Zuckerberg, jehož společnost v důsledku skandálu přišla o téměř 50 miliard dolarů tržní ceny, uvedl, že v budoucnu uživatelům poskytne více informací o tom, kdo má k jejich údajům přístup a rozšíří ochranu soukromých údajů.

"Děkuji vám, že v tuto komunitu věříte. Slibuji, že pro vás budu lepší," napsal Zuckerberg. Společnost Mozilla a německá banka Commerzbank své reklamy na Facebooku stáhly na neurčito a na internetu se rozmohl hashtag "#smažtesifacebook".

V pátek výrobce elektromobilů Tesla a raketová společnost SpaceX zrušily své facebookové stránky sledované miliony lidí. Rozhodnutí avizoval ředitel společností Elon Musk.

Kauzou se zabývá také eurokomisařka pro spravedlnost a ochranu spotřebitelů, Češka Věra Jourová. Od Facebooku požaduje další informace ohledně skandálu. Společnost by podle ní měla například objasnit, do jaké míry se tento skandál týká evropských uživatelů. Jourová to uvedla v rozhovoru s německým listem Bild am Sonntag.

Podle listu hodlá Jourová vedení společnosti Facebook k vyjádření vyzvat prostřednictvím dopisu, který by měl být v pondělí zaslán provozní ředitelce podniku Sheryl Sandbergové, píše agentura DPA.

Jourová, která tento týden ve Spojených státech jednala o ochraně dat evropských občanů, v rozhovoru označila zneužití údajů za naprosto nepřijatelné. Uvedla rovněž, že ji americká vláda a příslušné úřady ujistily, že berou vznesená obvinění velmi vážně a připravují potřebné kroky.

