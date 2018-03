Katalánští separatisté hledají cesty, jak reagovat na zadržení expremiéra Carlese Puigdemonta. Toho v neděli zadržely německé úřady, když se vracel z konference v Helsinkách do Belgie. Právě Puigdemont je jejich nejvýraznější tváří.

"Je čas, abychom vybudovali společný blok, abychom chránili individuální i kolektivní práva a svobody," uvedl předseda katalánského parlamentu Roger Torrent a vyzval k jednotě katalánských separatistických stran. Pro ně je zadržení Puigdemonta velkou ranou.

Od konce října pobýval expremiér v Bruselu a účastnil se konferencí o Katalánsku a nezávislosti.

Kdo bude premiérem?

Trojice separatistických stran se zatím nedokázala shodnout na tom, kdo by měl být novým katalánským předsedou vlády. V parlamentu sice mají většinu, zvolení nového premiéra ale zatím blokovala malá levicová strana CUP. Její poslanci jsou nespokojení s tím, že se celý proces odtržení země od Španělska zasekl. A vinu za to dávají i ostatním separatistickým stranám.

Nyní je možné, že se celý proces odblokuje. Sestavení nové vlády má pro Katalánsko stěžejní význam. Dokud ji nebude mít, centrální vláda v Madridu mu "nevrátí" autonomii. Tu zmrazila na základě článku 155 španělské ústavy několik týdnů po protiústavním referendu o nezávislosti.

"V krátkodobém horizontu zadržení Puigdemonta povede k výzvám, aby se separatistické hnutí více sjednotilo. Jenže nakonec interní spory mezi nimi přetrvávají a nemyslím si, že jen tak vymizí," uvedl pro agenturu Bloomberg analytik Antonio Barroso z poradenské společnosti Teneo. Například strana CUP brojí proti kapitalismu, podporuje jednostranné vyhlášení nezávislosti a je proti členství nezávislého Katalánska v Evropské unii a NATO. S tím se ale ostatní velké strany, které podporují nezávislost, neztotožňují.

Jenže je tu také druhá možnost - Elsa Artadiová, mluvčí Puigdemontova hnutí Junts per Catalunya, uvedla, že je třeba hledat možnosti, jak z Puigdemonta udělat "ne symbolického, ale opravdového předsedu vlády".

To ale není podle Ústavního soudu možné - kandidát na premiéra musí osobně předstoupit před katalánský parlament. V případě Puigdemonta toto nepůjde.

Artadiová proto mluvila o "jmenování na dálku". To by celý proces jmenování nového premiéra zkomplikovalo. Katalánsku přitom běží čas, pokud nebude mít premiéra do 22. května, budou následovat předčasné volby.

Puigdemont předstoupí před soudce

A co se nyní bude dít s Puigdemontem? V neděli byl převezen do vězení, kde strávil noc. V pondělí předstoupí před soudce. Ten se ho formálně zeptá, zda chce být vydán do Španělska. Tam Puigdemtonovi za vzpouru a zneužití veřejných fondů hrozí až 30 let.

Jiný, regionální soud také rozhodne, zda Puigdemont nadále zůstane ve vazbě.

Puigdemontův advokát Jaume Alonso-Cuevillas pro deník El País uvedl, že jeho klient s vydáním souhlasit nebude. Podle něj má "oprávněné důvody", ze kterých vyplývá, že by ve Španělsku neměl "spravedlivý proces".

Pokud tedy katalánský expremiér vydání odmítne, začne běžet 60denní lhůta, během které rozhodne o jeho vydání německá justice.

Německá ministryně spravedlnosti Katarina Barleyová uvedla, že vydání Puigdemonta do Španělska budou řešit regionální soudy, a není třeba, aby Berlín jakkoliv zasahoval.

Na podporu Puigdemonta se v neděli v Barceloně a v dalších katalánských městech sešlo několik desítek lidí. V Barceloně jich podle agentury EFE bylo na 55 tisíc.

Na několika místech se demonstranti střetli s policií. Odhaduje se, že bylo zraněno asi 90 lidí.

Není zatím jasné, zda se budou konat další demonstrace. Předseda katalánského parlamentu Torrent vyzval ke klidu. "Bez pochyb budou katalánští občané jednat tak jako vždy - nenásilně," uvedl.

