The Boring Company Elona Muska by měla brzy začít prodávat další netradiční reklamní předměty. Po čepicích a plamenometech zřejmě přijde řada na velké hliněné kostky, které budou velmi podobné známé stavebnici Lego.

Kostky budou vyrobené z hlíny vytěžené při ražbě tunelů v Kalifornii a bude z nich možné postavit například sochy nebo budovy. Musk to oznámil na svém Twitteru.

First kit set will be ancient Egypt — pyramids, Sphinx, temple of Horus, etc — Elon Musk (@elonmusk) 26. března 2018

Muskovo "hliněné Lego" by mělo být "super silné" a výrazně větší než jeho plastová předloha. Uvnitř by měly být kostky duté, stejně jako opravdové Lego. Díky tomu budou lehčí a manipulace s nimi snažší. Musk na Twitteru zmínil i fakt, že kostky jsou vhodné pro stavbu v Kalifornii, kde často dochází k zemětřesení.

V dalším tweetu Musk dodává, že první prodávaná sada bude inspirována starověkým Egyptem - pyramidami, sfingami, paláci a podobně. Kostky by měly být rovněž odolné vůči dříve prodávanému plamenometu.

Primárním účelem společnosti The Boring Company je hloubení tunelů, do kterých by měla být podle Muskových vizí v budoucnosti převedena automobilová doprava. Auta by měla sjíždět do tunelů výtahem a následně se pohybovat na magnetické platformě a to rychlostí dosahující až 200 kilometrů za hodinu.

Musk nezvolil jméno své společnosti náhodně, jedná se totiž o slovní hříčku. Boring v angličtině znamená nudný, ale používá se také jako výraz pro vrtání.

Peníze získané z případného prodeje hliněných kostek by s největší pravděpodobností posloužily k financování další výstavby tunelové sítě.

Do jaké míry myslí Musk své oznámení vážně zatím není jisté. V minulosti už však ukázal, že dokáže uskutečnit mnoho plánů, které zpočátku vypadaly jako vtip. Příkladem může být vyslání Starmana ve vozu Tesla na oběžnou dráhu kolem Slunce. Když svůj záměr oznámil, mysleli si, že jde o vtip i jeho fanoušci. Musk ale ukázal, že si legraci nedělal.