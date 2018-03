Švýcarští vědci učinili další pokrok ve výrobě takzvaných biopočítačů, tedy zařízení, které k výpočtům operací využívají živé organismy. Tým složený z výzkumníků syntetické biologie z Basilejské univerzity a Spolkové vysoké technické školy v Curychu (ETH) zkonstruovali počítač z živých lidských buněk.

Jak uvádí vědecký server IFLscience!, vědcům se podařilo v biopočítači využít devět různých buněčných populací sestavených do 3D kultur tak, aby se výsledné zařízení chovalo jako jednoduchý elektronický výpočetní okruh. Jakmile by vědci v budoucnu přišli na způsob, jak z tohoto biopočítače odstranit elektrické obvody, které by nahradili chemickými vstupy, jednalo by se o doslova živý počítač.

Podle samotných vědců se jedná o nebývalý úspěch. V rámci předchozích projektů se jim podařilo přimět několik buněk k provedení základních úkolů, tentokrát však vytvořili zvláštní genetické programy přesně na míru každé z devíti lidských buněk, čímž vytvořili ucelený systém složený z prakticky samostatných částí.

Ve svém přirozeném prostředí by jednotlivé buňky reagovaly na celou škálu biochemických podnětů, švýcarští výzkumníci však tento proces buňkám neumožnili a místo toho jim vymezili možnost reagovat jen na přesně dané výpočetní instrukce. Díky tomu se tak tento biopočítač stal takzvanou binární sčítačkou, která zvládne provést podrobnější a vzájemně související počty zároveň. Přeskupováním buněk by se vytvořily podmínky pro výpočet dalších odlišných výpočtů.

Podle některých vědců by se takové biologické systémy mohly v budoucnu využívat k odhalováním různých chorob a nemocí. Jakmile by tyto systémy diagnostikovaly nějakou chorobu, mohly by samy započít léčebnou proceduru a zacílit přímo na postižené místo. "V následujících letech tyto přetvořené organizmy změní naše životy. Povede to k levnějším lékům, "zelenějším" palivům a cílené aplikaci antibiotických látek proti chorobám jako je rakovina," napsali vědci z Bostonské univerzity.

Vývoj biopočítačů je rychle se rozvíjejícím oborem. Vytvořit biologické výpočetní systémy je ale nesmírně náročné z důvodu složité povahy biologické hmoty, která je oproti měděným obvodům mnohem komplikovanější a méně stálá.

V předchozích pokusech se výzkumníkům podařilo například použít DNA k vytvoření funkčního tranzistoru, nebo využít živočišnou hmotu mořských medúz ke konstrukci speciální herní konzole s displejem obsahujícím "biopixely". Již dříve byl také ohlášen objev takzvaného "biologického internetu", když se vědcům podařilo využít DNA k posílání velkých objemů informací mezi živými buňkami.