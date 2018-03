Ruské ministerstvo zahraničí navrhne Kremlu zavřít americký konzulát v Petrohradu v odvetě za uzavření ruského konzulátu v Seattlu. Napsal to ve čtvrtek ruský list Izvestija. Uzavření ruského zastoupení v Seattlu nařídil počátkem týdne Bílý dům spolu s vyhoštěním 60 ruských diplomatů v reakci na kauzu otráveného ruského agenta

Sergeje Skripala v Británii.

Americká diplomacie reagovala na chemický útok na jihu Anglie vyhoštěním Rusů z ambasády ve Washingtonu, z konzulátu v New Yorku a ze stálé ruské mise při OSN. Kromě toho má být s platností od příštího týdne uzavřen ruský konzulát v Seattlu.

Rusko podle očekávání odpoví stejným krokem. Na ministerstvu zahraničí ale podle Izvestijí zvažují, který z amerických konzulátů by měl být uzavřen - ve Vladivostoku, v Jekatěrinburgu nebo Petrohradu.

Volba prý padla na poslední z nich, protože právě ve druhém největším ruském městě Američané tento krok pocítí nejsilněji. Ruské velvyslanectví ve Washingtonu dokonce na Twitteru uspořádalo anketu, v níž se 47 procent hlasujících vyslovilo právě pro Petrohrad.

US administration🇺 🇸 ordered the closure of the Russian Consulate in Seattle @GK_Seattle🇷 🇺 . What US Consulate General would you close in @Russia, if it was up to you to decide