Během protestů na území Pásma Gazy zabila izraelská armáda 16 Palestinců, přes 1400 dalších lidí bylo zraněno. K nezávislému vyšetřování střetů vyzval generální tajemník OSN António Guterres.

"(Guterres) vyzval zainteresované osoby, aby předešly jakékoli činnosti, jež by mohla způsobit další oběti, a zejména aby se vystříhaly opatření, která by mohla ohrozit civilisty," informoval mluvčí OSN Farhan Haq.

Situace v Pásmu Gazy se "v následujících dnech může vyostřit", konstatoval tajemník pro politické záležitosti OSN Tayé-Brook Zerihoun. "Izrael musí dodržovat své závazky vyplývající z mezinárodních lidských práv a humanitárního práva. Smrtící zbraně by se měly používat jen v krajním případě, pokud si to vyžádá oběti, věc by měla být vyšetřena," uvedl Zerihoun.

Izraelský list Haarec v sobotu informoval o nahrávce, z níž je patrné, že izraelští vojáci střelili do zad osmnáctiletého mladíka, který běžel směrem od hraničních zátarasů a nikoho v tu chvíli neohrožoval. Palestinec zemřel.

Disturbing footage from @Joo_Gaza of a Palestinian boy being shot down today by an Israeli sniper while running AWAY from the Gaza buffer zone pic.twitter.com/nZ7kdGeXxC — Liam O'Hare (@Liam_O_Hare) March 30, 2018

Izrael naopak obvinil radikální hnutí Hamás z toho, že páteční masové protesty na hranicích Pásma Gazy byly z jeho strany cílenou provokací a aktem terorismu. "To, co jsme včera viděli, byl organizovaný akt terorismu," sdělil mluvčí izraelské armády Ronen Manelis. Podle něj se nedá mluvit o tom, že by v Pásmu Gazy proběhl poklidný protest, mnoho Palestinců se chovalo násilně a útočilo na izraelské vojáky kameny a zapálenými předměty. Izraelští vojáci stříleli pouze na ty účastníky demonstrace, kteří se násilností dopouštěli, uvedl Manelis.

Mluvčí izraelské armády novinářům sdělil, že "Izrael nedovolí masivní porušení hraničních zátarasů směrem do izraelského území". Pokud budou násilnosti pokračovat, zasáhnou vojáci proti teroristickým organizacím i na dalších místech v Gaze.

Palestinské protesty organizuje několik skupin z Pásma Gazy, v čele s radikálním hnutím Hamás, které tuto oblast ovládá. Cílem akce, naplánované až do poloviny května, je návrat Palestinců na nyní izraelská území.

"Před sedmdesáti lety jsme odtamtud odešli a teď jsme se rozhodli vrátit do naší země," řekl agentuře AFP šéf skupiny Islámský džihád Chálid Batš, jeden z organizátorů akcí. Měl na mysli rok 1948, kdy na části někdejší Palestiny vznikl stát Izrael. Podle plánu OSN měly tehdy vzniknout v Palestině dva státy - židovský a arabský.

Protestů se účastnilo na 30.000 lidí, z nichž někteří házeli kameny na izraelské vojáky a zapalovali pneumatiky. Asi tisíc Palestinců v sobotu protestovalo i na Západním břehu Jordánu.

Související 29. 3. Zradikalizované Francouze chce pravice zavřít do "Guantánama" nebo je zbavit občanství a vyhostit 29. 3. Útok u Carcassonne z minulého týdne opět přiměl Francouze hledat cesty, jak naložit s lidmi, kteří mohou být rizikem pro bezpečnost státu....