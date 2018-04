Konec "probíhajícího vyvražďování" v Sýrii či "ovoce moudrosti" pro osoby odpovědné za řešení diplomatické krize kolem KLDR. I tato přání v neděli ve Vatikánu vyslovil papež František ve velikonočním mírovém poselství před tradičním požehnáním Městu a světu. V projevu zmínil také konflikty v Jemenu, Jižním Súdánu či na Ukrajině.

Z centrálního balkonu Svatopetrské baziliky prosila hlava katolické církve Boha o "ovoce míru pro celý svět, počínaje milovanou a sužovanou Sýrií, jejíž populace je vyčerpána válkou, která nemá konce". Papež vyzval všechny odpovědné politiky a vojáky, aby pracovali na okamžitém ukončení bojů a umožnili tak návrat milionů uprchlíků.

Následně žádal o usmíření "ve Svaté zemi, stižené opět v těchto dnech otevřenými konflikty, jichž nejsou ušetřeny ani bezbranné osoby". V pátek při střetech izraelských vojáků a demonstrantů v palestinském Pásmu Gazy přišlo o život nejméně 15 lidí, což je podle agentury AFP nejhorší moment izraelsko-palestinského konfliktu od roku 2014.

František v neděli také podpořil dialog na Korejském poloostrově, který podle něj napomáhá rozvoji harmonie, a doufá že odpovědné osoby bude provázet moudrost a rozvaha. Nemělo by se podle něj zapomínat ani na konflikt v Jižním Súdánu nebo problémy ve Venezuele, kde oběti útlaku "žijí v jistém druhu cizí země uvnitř vlastního státu".

Zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které si v neděli křesťané připomínají, označil František za zdroj naděje pro lidstvo. "Naše víra se rodí ráno na Velikonoce: Ježíš žije! Tato zkušenost je jádrem křesťanského poselství," napsal ráno milionům svých sledujících na sociální síti Twitter.

