Spojené státy budou chránit jižní hranici s Mexikem vojenskou silou, dokud nebude postavena ochranná zeď a nebude zajištěna náležitá bezpečnost země. V Bílém domě to v úterý řekl jeho šéf Donald Trump. "Chystáme se to udělat vojensky," konstatoval prezident a dodal, že záležitost už probral s ministrem obrany Jimem Mattisem.

Prezident považuje ochranu jižní hranice USA za jeden z pilířů svého vládního programu, ale projekt zdi naráží na problémy v Kongresu. Demokraté a republikáni se nemohou dohodnout na financování stavby, kterou demokratičtí kongresmani spojují s řešením situace dětských přistěhovalců. Podle agentury Reuters nelze očekávat, že by se ostrahu hranice s Mexikem podařilo vyřešit do listopadových parlamentních voleb v USA.

"Dokud nebudeme mít zeď a náležitou bezpečnost, bude naši hranici hlídat armáda. Je to velký krok. Nemůžeme dopustit, aby hranice přecházeli lidé ilegálně," řekl v úterý Trump. V dřívějším prohlášení varoval, že americká rozvojová pomoc Hondurasu a dalším středoamerickým zemím může být ohrožena, pokud se nezastaví "karavany" stovek migrantů směřujících do USA z mexicko-guatemalské hranice.

"Karavana směřující k našim chabě chráněným hranicím se musí zastavit. Ve hře je dojná kráva NAFTA, stejně jako pomoc pro Honduras a státy, které to umožňují. Kongres musí okamžitě jednat!" napsal v úterý prezident na twitteru s odkazem na smlouvu o severoamerickém volném obchodu NAFTA, která je podle Washingtonu výhodná jen pro Mexiko a Kanadu, nikoli pro USA.

