Kalifornská policie zasahovala proti útočnici, která střílela v centrále portálu YouTube, informovala agentura Reuters. Výstřely se ozvaly v jednu hodinu odpoledne místního času. Podle policie domnělá střelkyně po útoku spáchala sebevraždu. Přibližně šest osob je zraněno, z toho jedna těžce.

Americká stanice CBS informovala, že několik lidí bylo převezeno do nemocnice v San Franciscu, ta to potvrdila. Střelba údajně začala v kavárně před sídlem. Z místa televize přináší on-line vysílání.

"Vracel jsem z oběda, když jsme slyšeli výstřely, byly opravdu hlasité. Vyběhli jsme zadem a policisté nám řekli, abychom opustili pozemek a shromáždili se za plotem. Prý je pár lidí zraněno a střelcem je žena," vypověděl CBS jeden ze zaměstnanců.

V sídle Youtube, které spadá s Googlem do holdingu Alphabet, pracuje kolem 1700 zaměstnanců, napsala britská BBC.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) 3. dubna 2018

We were sitting in a meeting and then we heard people running because it was rumbling the floor. First thought was earthquake. https://t.co/gmolQmRXm1 — Todd Sherman (@tdd) 3. dubna 2018

We are responding to an active shooter. Please stay away from Cherry Ave & Bay Hill Drive. — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) 3. dubna 2018