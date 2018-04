Kalifornská společnost Zipline v úterý představila nový bezpilotní letoun, o němž tvrdí, že je nejrychlejším svého druhu na světě. Nový model má maximální rychlost 121 kilometrů v hodině, dolet 160 kilometrů a unese náklad o hmotnosti 1,75 kilogramu. Firmě má pomoci vylepšit doručování lékařského materiálu ve Rwandě, napsal americký publicistický web Quartz.

Zipline působí ve Rwandě od října 2016 a do odlehlých koutů této africké země prostřednictvím dronů roznáší lékařům nezbytné potřeby. Šéf společnosti Keller Rinaudo uvádí, že jeho skupina zajišťuje například 20 procent národních dodávek krve mimo hlavní město Kigali.

"Všichni v Zipline jsou hrdí na to, že mohou konečně sdílet, co jsme poslední rok budovali. Náš nový produkt je nejrychlejší doručovací dron na světě a umožní našim distribučním centrům přejít od 50 k 500 dodávkám za den a zachraňovat životy i peníze našich klientů," napsal v úterý Rinaudo na Twitter. Firma Zipline podle něj už ve Rwandě dokončila 4000 letů, z nichž asi třetinu tvořily mise zachraňující lidské životy, dodává Quartz.

Nový model by také společnosti mohl pomoci expandovat do dalších zemí, například Tanzanie. Stejně jako ten předchozí má tvar klasického tryskového letadla a vypouští se ze speciální startovací rampy. Od okamžiku, kdy se dostane do vzduchu, už je letoun zcela autonomní. Nad určeným místem se pak otevřou dvířka na jeho spodku a z nákladového prostoru vypadne zásilka připevněná na padáčku.

Podle spoluzakladatele Zipline Keenana Wyrobeka může firma s novým dronem doručovat větší balíčky na větší vzdálenosti a za horšího počasí. Kalifornská společnost by podobné služby jako ve Rwandě ráda poskytovala i ve Spojených státech a Rinaudo řekl, že již jedná se zástupci šesti amerických států.