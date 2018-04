Český prezident Miloš Zeman při čtvrteční návštěvě Vysokých Tater označil za poslední česko-slovenský problém neexistenci Českého domu v Bratislavě. Chce jej vyřešit do konce svého mandátu. Slovenský prezident Andrej Kiska v reakci řekl, že Český dům ve slovenské metropoli určitě vznikne. Z vyjádření obou prezidentů vyplynulo, že mají rozdílný postoj k postupu svých vlád ohledně reakce na otravu někdejšího ruského agenta Sergeje Skripala v Británii.

"Rozhodl jsem se řešit poslední česko-slovenský problém, to jest neexistenci Českého domu v Bratislavě a věnovat tomu, bude-li nutno, celých pět let svého druhého funkčního období. Má to být třípodlažní budova v centru Bratislavy," řekl Zeman. Dodal, že dostal předběžný příslib nejmenovaného podnikatele, který se chce projektu ujmout. "Doufejme, že tam bude jak hospůdka, tak kanceláře našich spolků, tak českých institucí," uvedl Zeman.

"Neboj se, devět milionů českých korun (na stavbu) určitě najdeme a Český dům v Bratislavě určitě vznikne," reagoval na Zemanovu poznámku Kiska.

Slovenský i český prezident se liší v názorech na vyhoštění ruských diplomatů v reakci na otravu Skripala: na rozdíl od Česka a dalších států Evropské unie Slovensko k vypovídání diplomatů nepřikročilo.

"Já sám mám určité pochybnosti o vypovídání zahraničních diplomatů, nicméně respektuji dělbu kompetencí. Vypovídání je u nás v kompetenci premiéra," řekl Zeman na novinářský dotaz. Kiska naopak vyjádřil lítost, že se Bratislava nepřipojila k většině zemí EU, nevyhostila ruské diplomaty a pouze povolala na konzultace svého velvyslance v Moskvě.

"Pokládám za nesmírně důležité v tomto konfliktu ukázat solidaritu našim partnerům z EU a NATO. Je mi líto, že ze států visegrádské čtyřky (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) jsme jedinou zemí, která nevyhostila diplomaty. Měli jsme přistoupit ke stejným krokům jako většina zemí Evropské unie," řekl Kiska.

Zeman se po novinářském dotazu vyjádřil k vytváření nové české vlády. Podle jeho slov bylo dosaženo rámcové shody, že kabinet bude sestaven na půdorysu spolupráce hnutí ANO premiéra v demisi Andreje Babiše, dále ČSSD a KSČM. "Pokud jde o informaci, kterou mně poskytli o průběhu vyjednávání vedoucí představitelé sociální demokracie, myslím si, že byla uspokojivá a že signalizuje, že ta jednání, byť s jistými obtížemi, probíhají dobře," řekl Zeman. Dodal, že dosaženo bylo téměř úplně shody ohledně programu, ale o personálních otázkách se bude ještě nějakou dobu diskutovat.

Oba prezidenti na společné tiskové konferenci ocenili vztahy mezi oběma republikami. "Neznám dvě země tak blízké jako Česko a Slovensko," zdůraznil hostitel. "Jsem tady rád a cítím se tu jako doma," odvětil Zeman.

Kiska uvítal, že první Zemanova cesta po znovuzvolení vedla na Slovensko a do Tater. Poznamenal, že krás "nejmenších velehor světa" si užívají každým rokem desítky tisíc návštěvníků z Česka. Počátkem října se tu s českým prezidentem znovu setká ve společnosti maďarského a polského kolegy na schůzce hlav států visegrádské čtyřky. Kiska zároveň přivítal pozvání na oslavy 100. výročí Československa 28. října v Praze, zatímco Zeman bude 30. října na slovenských oslavách v Martinu. Mezitím by se podle Zemana měli oba prezidenti vypravit prezidentským vlakem na jízdu z Brna do Bratislavy.

Zeman poznamenal, že v Tatrách je po dvaceti letech. Naposledy se tu s tehdejším slovenským premiérem Mikulášem Dzurindou brodil závějemi sněhu a dohadoval řešení tehdy posledního konfliktu mezi oběma republikami, a to rozdělení československého zlata. "Dobrý kompromis je takový, že při něm jsou obě jednající strany bledé vzteky, a to se i stalo," zažertoval.