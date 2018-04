To, že by premiér Andrej Babiš v rozdělování eurodotací zvýhodňoval svoji bývalou firmu Agrofert, eurokomisaře pro rozpočet Günthera Oettingera neznepokojuje. "Konflikt zájmů jsme schopni ohlídat a úřadům členských států důvěřujeme," řekl v rozhovoru pro HN během své pražské návštěvy, při níž s českými politiky jedná o podobě rozpočtu Evropské unie po roce 2020, kdy EU opustí Velká Británie. První návrh chce Oettinger předložit 2. května.

HN: Jak bude vypadat nový sedmiletý rozpočet Evropské unie po roce 2020, po odchodu Velké Británie? Kde budou jaké škrty a jak vysoké budou?



Není pochyb, že v souvislosti s brexitem máme nějaké problémy. Krom toho máme nové úkoly, jako vypořádat se s přílivem migrantů, ochranu hranic nebo výzkum a vývoj v obranné oblasti. Potřebujeme tedy nějaký vyvážený návrh, aby byla šance rozpočet přijmout před příštími volbami do Evropského parlamentu, které jsou na konci května 2019.

HN: Odkud tedy vzít peníze na ony nové úkoly? Budete škrtat ve strukturálních fondech nebo společné zemědělské politice?

Výpadek po brexitu, který bude něco mezi dvanácti a čtrnácti miliardami eur, chceme z poloviny naplnit novými příspěvky a z poloviny úsporou v existujících výdajích. A druhá věc, nové úkoly jako rozvojová pomoc, ochrana hranic, obrana, znamená nové investice, kde chceme osmdesát procent vzít z nových příspěvků a dvacet procent ze škrtů v existujících strukturách.

HN: Jak chcete hlavně ty bohatší státy přesvědčit, že by do společného

rozpočtu měly dávat víc?

Naším hlavním argumentem je přidaná hodnota těch projektů. Máme devět tzv. čistých přispěvatelů (států, které do rozpočtu EU odvádějí více, než dostávají – pozn. red). Je v jejich zájmu mít fungující jednotný trh, přeshraniční infrastrukturu, umožnit novým členským státům více investovat a zvýšit HDP na hlavu. Já pocházím z Německa, které je čistým přispěvatelem. Ale německý průmysl je orientován na vývoz a je pro něj důležité mít jednotný trh s půl miliardou lidí, tedy možných spotřebitelů. Když vidíme, co dnes přichází z Washingtonu nebo z Číny, když vidíme stav automobilového průmyslu, tak je velmi důležité mít jednotný tým a společnou strategii.

HN: Jaký je váš názor na nápad českého premiéra Andreje Babiše, aby členský stát měl větší kontrolu nad tím, jak jsou rozděleny evropské fondy, tedy snížit roli Evropské komise a posílit členské státy?

S vaším premiérem se teprve uvidím (rozhovor probíhal ve čtvrtek odpoledne – pozn. red.). Jsem otevřen jeho argumentům. Obecně je třeba říci, že musíme zvážit názor každého členského státu, až budeme dělat na konci dubna závěry.

HN: Ptám se i proto, že premiér Babiš má stále neoficiální vliv na svoji bývalou firmu Agrofert, kterou vložil do svěřenského fondu. A ta je jedním z největších příjemců evropských dotací v Česku. Znepokojuje vás tato otázka řekněme skrytého osobního konfliktu zájmů?

Ne, neznepokojuje. Obecně, je dobrá věc, že podnikatel je schopen být zvolen a být premiérem, členem vlády nebo poslancem. Případný konflikt zájmů musíme být schopni objevit a je na nás, abychom byli objektivní, když definujeme projekty, abychom se konfliktu zájmů vyhnuli. Je to součást řízení a managementu.

HN: Ale už tu máme případ farmy Čapí hnízdo a zprávy Evropského úřad pro boj proti podvodům (OLAF), kterou zveřejnily, ale česká vláda a Evropská komise nikoli. Jaký je váš názor na to, zda zprávu oficiálně zveřejnit či ne?

Právě proto máme služby, jako je OLAF, aby podobné věci zkoumaly.

Tento případ není uzavřen, proto v tuto chvíli musím zůstat neutrální. Ale jsem si jistý, že my všichni můžeme důvěřovat expertům OLAF, že na konci celé analýzy dostaneme jasný obrázek. Takže bych se v tuto chvíli zdržel názoru a počkal na výsledek.

HN: Ale ve zprávě už je doporučení českým úřadům, že šlo o dotační podvod. Důvěřujete v tomto případě českým úřadům?

Evropská unie je sdružení 28 členských států a půl miliardy občanů, takže je to celé o vzájemné důvěře. Naše očekávání jsou taková, že nám důvěřuje každá vláda členského státu a my jako evropský tým musíme důvěřovat jim a jejich službám a úřadům. A pokud je něco, co má tuto důvěru narušovat, tak to musíme prověřit.

HN: Je to tento případ, kdy vaše červená varovná světélka zablikala?

Pro červená světla je tady OLAF, takže musíme počkat na jeho závěry. Znám OLAF mnoho let a mohu garantovat, že je to téměř dokonalá instituce, jeho zkušenosti jsou skvělé. Tohle nebude nekonečný příběh, jednou tady bude nějaký závěr. A já věřím, že tento závěr bude objektivní a plně v souladu s právním systémem Evropské unie.

HN: Podívejme se na témata, která Evropskou unii rozdělují na západní a východní část a mohou se odrazit v rozpočtu. První je přerozdělení uprchlíků. Dostanou ty členské státy, které se odmítnou na přerozdělení podílet, méně peněz?

Je to nápad, který pochází z Evropské rady, ale já o něm nejsem plně přesvědčen. Možná, když nějaké členské státy budou dělat více než ostatní například v integraci uprchlíků, financování jejich každodenních potřeb, tak to může být argument pro přidání, ale nemělo to být naopak. V mém návrhu nebude rozdělení uprchlíků politicky svázáno s rozdělením peněz z evropských fondů.

HN: Podobně je to se stavem právního státu v členských zemích, tedy především s nezávislostí justice na politicích. Už je tu nápad svázat čerpání evropských fondů se stavem právního státu v té či oné zemi. Jaký je na to váš názor?

Jsme zodpovědni za to, aby peníze, které z kapes daňových poplatníků rozdělujeme a spolufinancujeme jimi projekty, nebyly zneužity. Tam, kam peníze posíláme, se může vyskytnout problém či konflikt. K tomu potřebujete nezávislou justici, nezávislé soudy. Takže právní stát není jen teoretický, je to i praktický problém. Musíme mít záruku, že všechny naše soudy a všechny členské státy jsou nezávislé a jsou založeny na právním státu a na dodržování smlouvy o Evropské unii. Vztah meziprávním státem a evropským rozpočtem je logický argument v zájmu našich daňových poplatníků.

HN: Takže navrhnete konkrétní propojení čerpání peněz a stavem právního státu?

Ano, takový návrh připravujeme, ale je na členských státech a Evropském parlamentu ho přijmout či změnit.

HN: S odchodem Velké Británie se v EU zvýší váha zemí eurozóny.

Budou země jako Česká republika, které euro nemají, podle vašeho názoru více tlačeni do toho, aby společnou měnu přijaly? Je to především na vaší vládě a vašem parlamentu. Euro je měna otevřená všem členským státům s výjimkou Velké Británie a Dánska, které si vyjednaly výjimku. V dlouhodobém horizontu doufáme, že budou všechny členské státy ochotny se připojit. Ale není tam žádná povinnost, aby se tak stalo třeba do roku 2020 nebo 2024. V našem rozpočtu na léta 2021 až 2027 připravujeme několik nástrojů, které sice podporují především eurozónu, ale jsou otevřeny všem sedmadvaceti členským státům. Když členský stát jako Bulharsko teď oznamuje, že chce splnit podmínky pro členství v eurozóně, tak navrhujeme i předvstupní nástroj, který by znamenal jistou finanční podporu a poradenství našich expertů.

HN: Český premiér Babiš členství v eurozóně podporuje, ale chtěl by vyjednat výjimkou, aby Česko nemuselo být zodpovědné za řecké dluhy. Jak se na takovou podmínku díváte?

Řecké riziko neustále klesá. Pragmaticky bych řekl, že pokud doeurozóny vstoupí Bulharsko nebo Chorvatsko nebo Česko či Maďarsko, tak řecké riziko je blízké nule.