Navštívit při prvním zahraničním výjezdu po zvolení Prahu, anebo naopak Bratislavu patří k česko-slovenským rituálům, jež opakováním nevyčpěly ani více než čtvrtstoletí po vzniku dvou na sobě nezávislých republik. Češi a Slováci se ve střední Evropě pokládají vzájemně za nejbližší, a ať vládly v Bratislavě či v Praze i odlišné politické formace, tuto vzájemnost respektovaly a vážily si jí.

Platí to i v pro nynější první cestu Miloše Zemana na Slovensko po jeho znovuzvolení do prezidentského úřadu, přestože mezi nynějšími dvěma hlavami států jsou viditelné rozdíly, které se netýkají pouze hodnocení kvality popradského piva. Platí to i o prvotřídně politickém tématu, jako je případ otravy někdejšího dvojitého agenta Skripala v britském Salisbury, kdy Miloš Zeman zdůrazňuje nedostatek důkazů o podílu Ruska, zatímco Andrej Kiska poukazuje na potřebu ukázat solidaritu se spojenci v NATO a v Evropské unii.

Nynější český a slovenský prezident veřejně preferují podstatně rozdílné akcenty, například co se týče vztahu vůči Rusku nebo vůči elementárním demokratickým svobodám, jako je svoboda slova a svoboda médií. Těžko si představit, že by slovenský prezident neurvale vtipkoval o likvidaci novinářů nebo napadal média v inauguračním projevu, jak to opakovaně předvedl Miloš Zeman. Zážitek, že prudce vyřčená slova nabývají nečekané váhy, pocítil i dnes už bývalý slovenský premiér, jemuž velká část veřejnosti nezapomněla vulgarity o „špinavých protislovenských prostitutkách“ a Robert Fico za svou nechuť vyvodit z neschopnosti policie ochránit investigativního reportéra Jána Kuciaka zaplatil odchodem z funkce předsedy vlády.

Proto měly obě strany na podzim, kdy se předběžně na cestě českého prezidenta domlouvaly, vlastně šťastnou ruku při výběru místa, i když nemohly tušit, jak dopadne lednová volba hlavy státu v Česku a co na Slovensku letos vyvolá vražda novináře, a Poprad místo Bratislavy byl výhodnější hlavně pro hosta, protože v metropoli na Dunaji se i po řadě týdnů stále ještě scházejí desítky tisíc lidí rozhořčených útokem na novináře a jeho snoubenku.

V jednom ohledu však mají oba prezidenti silný a osobní důvod rozumět si nad rámec česko-slovenských vztahů. Jak Miloš Zeman, tak Andrej Kiska jsou na domácí scéně do značné míry solitéry, kteří sice mají podporu nemalé části veřejnosti, ale nemohou se spolehnout na vliv a váhu jim loajální konkrétní politické strany, protože velebovci ani se Zemanovým jménem, ani bez něho žádnou velkou díru do parlamentu neudělali. Nynější český a slovenský prezident mají společné ještě jedno – oběma akční prostor vymezuje ústava a je ctí těch slovenských novinářů, kteří mají ke svému prezidentovi sympatie, že mu to uměli uprostřed letošní politické krize připomenout.