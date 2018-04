Indický start-up Uravu plánuje vyrábět vodu ze vzduchu. Pokud všechno půjde podle plánu, technologie přeměňující vlhkost ve vodu by mohla být k dispozici domácnostem do dvou let. Cílem projektu je spolupracovat s vládami a dalšími strategickými partnery a prosadit se v oblastech, kde je velký nedostatek vody. Na technologii upozornil server Quartz.

Technologie sama o sobě není nová. I dnes se například v průmyslu voda vytváří ochlazováním vzduchu a kondenzací vodních par. Tento systém je však složitý a nepříliš efektivní, protože vyžaduje velkou vlhkost a proces samotný spotřebuje hodně elektrické energie.

"Chtěli jsme vytvořit jednoduché zařízení," říká Swapnil Shrivastav, který v roce 2017 spolu s dalšími pěti společníky Uravu založil. Jejich inovativní systém je levnější než již zmíněné chlazení vzduchu, a to především proto, že ke svému provozu elektřinu nepotřebuje.

Zařízení, které se nazývá S.W.A.G nebo "vodní panel", využívá materiály, jež nasávají vlhkost ze vzduchu a s pomocí sluneční energie ji mění na vodu. "Není potřeba elektřina ani žádné pohybující se součástky. Je to pasivní zařízení, které můžete nechat na střeše a bude vytvářet vodu. Proces začíná v noci a navečer druhého dne máte vodu," vysvětluje Shrivastav.

Jednoduchá technologie

Slovo "uravu" pochází z malajálamštiny, kterou se mluví v jihoindickém svazovém státě Kerála. Do češtiny by se dalo přeložit jako zdroj nebo pramen.

Start-up se rozhodl získávat vodu ze vzduchu, protože podle jeho zástupců šlo o jeden z mála zdrojů, který zůstával nevyužitý.

Výsledkem je velmi jednoduchý systém. Tvoří ho materiál pohlcující vlhkost ze vzduchu a sluneční kolektor. Vlhkost absorbovaná přes noc se přes den zahřívá a z kondenzace páry vzniká voda.

Prototypy zatím produkují kolem 50 litrů vody denně. Cílem start-upu je však až 2000 litrů za den. Tým výzkumníků by tohoto cíle rád dosáhl do června letošního roku. Mimo jiné totiž soutěží o ocenění XPRIZE udílené inovátorům, kteří mají řešení pro současné světové problémy.

"Vodní panel" musí překonat ještě několik překážek, než ho bude možné instalovat na střechy domácností.

Je třeba, aby se snížily náklady na výrobu zařízení a zároveň zvýšilo množství vody, které dokáže vyrobit. Další výzvou pak je přesvědčit trh, že takto vyrobená voda je kvalitní.

Náklady na výrobu jednoho litru vody v současnosti start-up přijdou přibližně na 1 až 1,2 rupie (0,3 až 0,4 koruny). Velký dvacetilitrový kanystr pro domácnosti vyjde zhruba na 40 až 80 rupií (zhruba 13 až 25 korun). Pro srovnání - v Česku vyjde litr vody v průměru na devět haléřů. Pokud se Uravu podaří dostat cenu vody pod 1,2 rupie, vyplatí se zahájit komerční prodej.