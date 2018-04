Za posledních devět let zadržely estonské bezpečnostní složky jedenáct ruských špionů, což potvrzuje výraznou aktivitu ruské špionáže v jedné z členských zemí Evropské unie. Není přitom důvod se domnívat, že jinde v Evropě je to jinak. Jediné, čím se Estonsko od ostatních odlišuje, je to, že se ruské vyzvědače snaží chytat – a má v tom úspěch. Díky tomu je zřejmější, o co Rusové v Evropě usilují a jak na tom pracují.

Ve tmě

Kdo by čekal elegantně oblečeného muže v drahém autě, jak jsou špioni nejčastěji prezentováni na filmovém plátně, bude překvapen. "Jsem teď kvůli práci daleko a nemůžu se vrátit, přijďte večer," říká do telefonu znatelně unaveným hlasem Pavel Romanov. Jsme na samotě ponořené v lesích na východě Estonska, dva kilometry od ruské hranice. Přijeli jsme sem bez předchozí domluvy a žena, která nám před chvílí vytočila na svém telefonu manželovo číslo, působí ustrašeně.

"Co od něj chcete?" ptá se nás a odpověď, že si chceme jen promluvit, jí klid nepřináší. Stavební dělník Romanov se vrátil domů teprve nedávno z vězení, kde seděl dvacet dva měsíců coby odhalený spolupracovník ruské kontrarozvědky FSB. Nebližší vesnice je odtud deset kilometrů daleko. K domu Romanovových se dá dojet jen po zpevněné pískové cestě. Obytná budova drží jakž takž pohromadě, kromě ní stojí na pozemku několik polorozpadlých stodol a kůlen, na dvoře jsou zaparkovaná nepojízdná auta. Všechno to hlídají dva obrovští psi.

"Takhle tu žijeme, žádný luxus," říká Romanovova manželka, která právě připravuje pro svého muže jídlo na večer. O sedm hodin později, v domluvený čas, už pohraniční území pohlcuje tma. Jen z kuchyně Romanovových probleskuje slabé světlo, které je tu široko daleko jediným důkazem života. Už je uvařeno, Romanov však stále není doma. "Zdržel jsem se, setkáme se jinde," dává nám telefonem nové instrukce. Za místo nočního setkání volí hodinu jízdy vzdálené město Tartu.

Cestou nám na mobilu naskakuje zpráva se souřadnicemi, kde máme zaparkovat. Jde o benzinku na periferii, hustě sněží a nikdo další tu není. Po půlhodině čekání kousek od nás zastavuje tmavé auto a z něj vystupuje Romanov. Míří k nám rychlým krokem, setřásá ze sebe vločky a sedá si na zadní sedadlo našeho auta. "Co ode mě potřebujete?" ptá se a zkoumavě si nás prohlíží.

Podle úředních údajů je mu čtyřicet pět let, ale vypadá o deset let starší. Tvář mu brázdí řada hlubokých vrásek, má prošedivělé vlasy a je z něj silně cítit vůně tabáku. Roky se živil tím, že s několikačlenným gangem pašoval z Ruska do Estonska přes zelenou hranici cigarety a alkohol, až se mu to nakonec stalo osudným: ukázalo to na jeho skutečnou identitu.

Slabá místa

Jak přesně se o Romanovových pašeráckých aktivitách dozvěděla estonská pohraniční stráž, není dodnes jasné. Její operace ale byla úspěšná, delší dobu jeho skupinu sledovali a na začátku roku 2015, zrovna při plánu překročit hranice s kontrabandem, spadla klec. Když Romanov se svými druhy plánoval přejet na sněžných skútrech hranici do Ruska, čekali na ně pohraničníci a zastoupili jim cestu.

V tu samou chvíli provedla policie u Romanova domovní prohlídku a nález v rozpadajících se staveních vyšetřovatele ohromil: brýle na noční vidění, termokamery, rádiové rušičky, kamery na stromy, drony. Pohraničníci do té doby zatkli řadu jiných pašeráků, hodně lidí si na chudém rusko-estonském venkově touhle cestou vydělává na živobytí, ale s podobným vybavením se dosud nesetkali.

Romanov se pod tíhou důkazů přiznal k dlouhodobému pašování, na němž vydělal v přepočtu zhruba dva miliony korun. Byl odsouzen na pět let, to skutečné odhalení však mělo teprve přijít. Estonské bezpečnostní složky samozřejmě zaujalo, kde se běžný pašerák dostal k tak kvalitní technice. Navíc jedno zařízení z Romanovovy výbavy na sobě mělo vojenské registrační číslo, nebylo vyrobené v Estonsku a ani tu nešlo získat. Protože vyšetřovatelé měli podezření, že může pocházet z Ruska, zapojila se do případu i estonská kontrarozvědka KaPo.