Maďarsko vybírá nové složení parlamentu, za favorita průzkumy označují stávajícího premiéra Viktora Orbána. Ministerský předseda hlasoval ve škole nedaleko svého domova v Budapešti a po odchodu z volební místnosti slíbil, že bude bojovat za svou zemi, napsala agentura Reuters.

Orbánův Fidesz si podle průzkumů připíše třetí vítězství v parlamentních volbách v řadě. "Poté, co dalo jasně najevo, že je proti migraci Bavorsko, Itálie, Česko a Rakousko, je nyní řada na Maďarsku," řekl Orbán portálu Origo rozhovoru. V předvolební kampani se stavěl do role zachránce maďarské křesťanské kultury před muslimskou migrací do Evropy. Podle svých kritiků tak v Maďarsku rozdmýchává xenofobii.

Orbán novinářům u volební místnosti řekl, že hlasoval pro svůj Fidesz, protože to je "jediná bezpečná volba", a že v průběhu voleb hodlá mobilizovat voliče.

"Odsud půjdu burcovat voliče... každého žádám, aby se voleb zúčastnil," řekl Orbán po odchodu z volební místnosti.

O letošní volby je podle průběžných oznámení volební komise mimořádný zájem. Do 15:00 SELČ hlasovalo přes 53,6 procenta voličů. V předchozích parlamentních volbách v roce 2014 to ve stejný čas bylo 45 procent voličů. Nedělní účast prozatím odpovídá účasti z roku 2002, kdy nakonec hlasovalo 73,5 procenta voličů, poznamenala agentura Reuters. V roce 2014 to bylo o zhruba 12 procentních bodů méně.

O zájmu o hlasování svědčí i zpravodajství agentury Reuters. Její korespondenti ohlásili, že se před některými volebními místnosti v Maďarsku vytvořily dlouhé fronty. Velký zájem hlasovat mají i Maďaři v zahraničí. V Londýně před ambasádou fronta měla několik stovek metrů, někteří lidé, které neodradil ani déšť, zde museli čekat i více než dvě hodiny.

Komentátoři vysokou volební účast, která by mohla překročit 70 procent, vysvětlují mimo jiné tím, že se opozici nakonec podařilo přimět Maďary nespokojené s Orbánem, aby šli hlasovat. Zatímco nízká účast by podle expertů byla pro Orbána výhodná, při velkém zájmu voličů by ale nakonec nemusel získat parlamentní většinu.

Orbán po výhrách v letech 2010 a 2014 využil převahy Fideszu k tomu, aby ovládl soudnictví, média a do klíčových pozic ve státní správě i byznysu dosadil sobě loajální lidi. Kvůli narušování zásad demokracie ho kritizují nejen jeho odpůrci na domácí scéně, ale i Evropská unie a další mezinárodní organizace.

"EU není v Bruselu. EU je v Berlíně, v Budapešti, v Praze a v Bukurešti," řekl v neděli Orbán na dotaz, zda bojuje proti evropskému bloku. Uvedl také, že bude hájit zájmy Maďarska a že Maďarsko je oddaným členem mezinárodních organizací. "Naši zemi milujeme a za naši zemi bojujeme," dodal.

Pokud Orbán s převahou zvítězí, může se podle Reuters pokusit posílit skupinu středoevropských zemí v jejich kritickém postoji vůči unijní přistěhovalecké politice. Z Orbánova vítězství budou těžit i nacionalistická uskupení v regionu, například v Polsku či Rakousku, což může vyvolat trhliny v jednotě evropského bloku.

Maďarsko má v současné době s Bruselem napjaté vztahy, což ale Orbán umí využít k získání podpory veřejnosti, která rovněž oceňuje fakt, že jeho vláda drží rozpočtový deficit pod kontrolou a že Maďarsku se hospodářsky daří a nezaměstnanost klesá.

Podle průzkumu agentury Závecz zveřejněného v pátek Fidesz podporovalo 46 procent rozhodnutých voličů, druhý se umístil krajně pravicový Jobbik s 19 procenty a socialisté byli třetí se 14 procenty. Nicméně předvolební sondáže se mohou ukázat jako nepříliš vypovídající, protože třetina voličů byla nerozhodnutá a mnoho dalších lidí své skutečné preference tají.

Hlasování začalo v 06:00 SELČ a skončí v 19:00 SELČ. Odhady z průzkumů mezi voliči při odchodu z volebních místností se neplánují a předběžné výsledky mají být známé pozdě večer.