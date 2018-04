Francouzi kvůli stávkám železničářů hledají alternativní způsoby, jak se dostat do práce nebo třeba do školy. Rozkvět tak zažívají různé aplikace na sdílení aut, jako je třeba BlaBlaCar a další. Ty doufají, že si je Francouzi oblíbí a budou je častěji používat i v době, kdy stávky ustanou.

Každý den využije služeb francouzské státní železniční společnosti SNCF na pět milionů lidí, připomíná francouzský deník Le Monde. Z toho zhruba 80 procent v regionu Île-de-France, do kterého spadá Paříž a její okolí.

Jenže nedávno odstartovala série stávek, která bude trvat až do 28. června. Železničáři chtějí stávkovat vždy dva dny v řadě, následovat mají tři dny běžného provozu a pak opět dva dny stávky.

A to nutí Francouze hledat jiné možnosti, jak dojíždět. Minulé úterý, přezdívané "černé úterý", kdy série stávek odstartovala, aplikace na sdílení jízd na delší vzdálenost BlaBlaCar zaznamenala 184 tisíc jízd, což je třikrát více než v běžný den.

Nyní BlaBlaCar doufá, že Francouzi začnou častěji využívat i její novinku - aplikaci BlaBlaLines, která nabízí sdílené jízdy na krátké vzdálenosti, třeba do práce.

Aplikaci, která propojuje řidiče a více cestujících na stejné trase, provozuje ve Francii i Uber - UberPool. Ten během prvních dvou dnů stávky zaznamenal nárůst aktivity o 30 procent.

Je to pro nás příležitost

Firmy, které provozují aplikace na spolujízdu, vidí stávky jako příležitost. Doufají, že Francouzi je otestují a nakonec si je oblíbí a budou využívat i v době, kdy už nespokojení železničáři stávkovat nebudou.

Například vedení zmíněného BlaBlaCaru vzpomíná na rok 2007, kdy svou službu rozjíždělo. Tehdy se ve Francii stávkovalo proti důchodové reformě tehdejšího prezidenta Nicolase Sarkozyho. Kvůli náporu zájmu dokonce BlaBlaCaru, který tehdy nabízel jen spolujízdu na delší vzdálenosti, "spadly" stránky.

"Když pak stávky skončily, hodně lidí už u spolujízdy zůstalo a nyní je to ve Francii už běžné," uvedl Nicolas Brusson, výkonný ředitel BlaBlaCaru, pro britský list Financial Times. "Doufáme, že to samé bude platit pro kratší, každodenní jízdy. Stávky jsou opravdovou příležitostí změnit způsob, jakým lidé dojíždí," dodal.

Podobně to vidí i Julien Honnart, zakladatel platformy na sdílení vozidel na krátké vzdálenosti Klaxit. "Stávky umožňují lidem, aby se lépe seznámili se službou, kterou nabízíme," řekl s tím, že nyní zaznamenali dvojnásobný počet jízd.

Spolujízda má podporu i u některých politiků. Ti se obávají, že delší stávky by mohly poškodit hospodářství. Například Valérie Pécresseová, šéfka zmíněného regionu Île-de-France, vyzvala řidiče, aby se více zapojili do spolujízdy. "Všichni, kdo jezdí ve dnech stávky autem, prosím vás, z občanské solidarity se zapište na platformy nabízející spolujízdu a berte s sebou pasažéry," vyzvala je.

Zaměstnanci státní železniční společnosti SNFC stávkují proti reformě prezidenta Emmanuela Macrona. Ten plánuje, že oseká široké zaměstnanecké výhody pro nové pracující SNCF. Těm například firma garantuje definitivu, vysoké penze nebo dřívější odchod do důchodu.

Podnik tíží dluh 46,6 miliardy eur, který každý rok roste zhruba o další tři miliardy eur.

Rána pro Uber

Zatímco stávky hrají firmě Uber do karet, úterní rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie je pro ni ranou. Podle něj mohou členské země zakázat a také trestně stíhat protiprávní výkon taxislužby, jako je třeba UberPop. A to aniž by to ještě předtím daly vědět Evropské komisi.

Toto rozhodnutí se vztahuje na spor mezi Uberem a Francií z roku 2014. Francie tehdy přijala nový zákon o taxislužbě, na jehož základě zakázala službu UberPop. Ta dovoluje řidičům bez licence přepravovat klienty.

Uber se ale obrátil na soud s tím, že Francie měla nejprve informovat Evropskou komisi. Soud ho ale nevyslyšel a dal za pravdu Paříži.

Už loni přitom Soudní dvůr EU rozhodl, že na Uber se vztahují stejné regulace jako na taxislužbu.